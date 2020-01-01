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У Луцькому районі викрили серійного злодія

У Луцькому районі викрили серійного злодія
У Луцькому районі поліція затримала місцевого жителя, який підозрюється у декількох крадіжках.

Оперативники Луцького районного відділення встановили причетність 30-річного жителя району до вчинення крадіжки грошей з будинку пенсіонера. Вночі чоловік через вікно потрапив до будинку заявника та викрав 2 тис. грн, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Окрім цього, поліція встановила його причетність і до вчинення крадіжки бензокоси із господарського приміщення жителя Луцького району. Викрадену косу вилучили.

До слова, у минулому чоловік неодноразово вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Сьогодні Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – домашній арешт. Санкція статті передбачає від трьох до т шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцький район, серійний злодій
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