У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО





Аварія сталась 2-го жовтня близько 14:30 на перехресті вулиць Шахтарської та траси Р-15, - пише



Як розповідає пасажир Opel, обидва автомобілі їхали на зелений сигнал світлофору на зустріч один одному по трасі Р-15. Volkswagen повертав ліворуч на вулицю Шахтарську та не пропустив легковик, який їхав прямо.



Потерпілих немає. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Більше дісталося передній частині Opel.



На місці працювали правоохоронці.



Нагадаємо на цьому проблемному перехресті досить часто трапляються аварії. Так,







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