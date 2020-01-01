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У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО

У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
На перехресті біля автостанції у Нововолинську трапилася ДТП за участі Volkswagen і Opel.

Аварія сталась 2-го жовтня близько 14:30 на перехресті вулиць Шахтарської та траси Р-15, - пише Буг.

Як розповідає пасажир Opel, обидва автомобілі їхали на зелений сигнал світлофору на зустріч один одному по трасі Р-15. Volkswagen повертав ліворуч на вулицю Шахтарську та не пропустив легковик, який їхав прямо.

Потерпілих немає. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Більше дісталося передній частині Opel.

На місці працювали правоохоронці.

Нагадаємо на цьому проблемному перехресті досить часто трапляються аварії. Так, 24-го вересня тут зіткнулися два авто: бус Renault та легковик Кіа.

У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО
У Нововолинську на перехресті – аварія. ФОТО


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Теги: Нововолинськ, аварія
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