Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Сьогодні, 18:20
Сутінки в осінньому Шацьку відобразив на світлинах місцевий фотограф Влад Мальцев.
Знімки фотограф опублікував на сторінці L4 у фейсбук, передає Район.Шацьк.
Влад зловив в об'єктив останні теплі дні так, що через світлини відчуваєш промінчики сонця.
А вулички знайомого Шацька видаються такими, ніби бачиш їх вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Знімки фотограф опублікував на сторінці L4 у фейсбук, передає Район.Шацьк.
Влад зловив в об'єктив останні теплі дні так, що через світлини відчуваєш промінчики сонця.
А вулички знайомого Шацька видаються такими, ніби бачиш їх вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький юрист розповів, як порушують права призовників. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
Якою буде погода на Волині у неділю, 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Сьогодні, 18:20
На дорозі Луцьк-Львів загинув пішохід
Сьогодні, 18:00