Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО

Влад Мальцев.



Знімки фотограф опублікував на сторінці L4 у фейсбук, передає



Влад зловив в об'єктив останні теплі дні так, що через світлини відчуваєш промінчики сонця.



А вулички знайомого Шацька видаються такими, ніби бачиш їх вперше.









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