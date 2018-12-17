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Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО

Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Сутінки в осінньому Шацьку відобразив на світлинах місцевий фотограф Влад Мальцев.

Знімки фотограф опублікував на сторінці L4 у фейсбук, передає Район.Шацьк.

Влад зловив в об'єктив останні теплі дні так, що через світлини відчуваєш промінчики сонця.

А вулички знайомого Шацька видаються такими, ніби бачиш їх вперше.
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО




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Теги: Шацьк, фото
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