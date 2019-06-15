Призначили нового заступника голови Маневицької РДА, який родом з Луганська

Дмитра Красносельського, який народився і проживав у Луганську.



Новопризначеного посадовця 30 вересня під час наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації представив перший заступник голови Андрій Бурак, інформує



Дмитро Красносельський приступив до виконання своїх обов’язків 29 вересня 2020 року.



У своїй промові посадовець ознайомив присутніх із завданнями, які актуальні для району, коротко проінформував про свою трудову діяльність.



Зауважимо, у січні 2020-го він подавав декларацію як кандидат на посаду голови районної державної адміністрації Волинської області.



З об’єктів нерухомості Дмитро Красносельський задекларував квартиру у Києві загальною площею 68,8 кв. м, власником якої він не є, але має право проживання.



Із доходів задекларував 99 490 гривень страхових виплат, а також готівку – 280 тисяч гривень та 34 тисячі доларів.



Нагадаємо, попереднього заступника голови Маневицької РДА Сергія Мовенка, який також приїхав із Луганської області, призначили першим заступником голови Волинської ОДА.



Довідково



Дмитро Красносельський народився 1972 року у Луганську.

Вищу освіту здобув 2000-го у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю «правознавство, юрист».

У 2011 році закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «управління у сфері правопорядку, юрист».

Із 1996-го по 2012 рік працював в органах внутрішніх справ України.

У 2014 році очолював Кремінську РДА у Луганській області.

Із 2014 по 2020 року тимчасово не працював.

У вересні 2020-гопризначений заступником голови Маневицької РДА

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