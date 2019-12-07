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«Трудова династія»: матір і донька вирішили поєднувати серця волинян

«Трудова династія»: матір і донька вирішили поєднувати серця волинян
Валентину та Лілію Абрамчук ось вже кілька десятків років як об’єднують не лише кровні, але й професійні узи – мати та донька створили справжню династію працівників Любомльського районного відділу ДРАЦС, що на Волині.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України у фейсбуці.

Майже 20 років (1982-2001) установу очолювала Валентина Луківна Абрамчук. Жінка благословила на щасливе сімейне життя сотні закоханих наречених, віддаючи їм частинку своєї любові і свого серця. Кожну реєстрацію народження вона закінчувала словами: «Нехай Господь посилає цій дитинці здоров’я та прекрасну долю!». А от кожне розірвання шлюбу Валентина Луківна сприймала як особисту сімейну драму і всіма силами намагалась відвернути подружжя від необдуманих кроків.

Спостерігаючи за маминою роботою, за її відданістю обраній справі, стопами Валентини Луківни пішла і її донька Лілія. Працювати в рідному маминому відділі РАЦС жінка розпочала спеціалістом І категорії. Нині ж ось вже майже два десятиліття – очолює відділ ДРАЦС у Любомльському та Шацькому районах.

«Кохання, сім’я, шлюб, народження, діти – всі ці світлі, теплі, ніжні слова асоціюються з такою установою як ДРАЦС, адже саме тут життя проходить через усі свої віхи – від початку та до кінця», – говорять Валентина та Лілія Абрамчук, пишаючись своєю роботою та сімейною династією у великій родині органів ДРАЦС України.

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Теги: ДРАЦС, професія
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