«Трудова династія»: матір і донька вирішили поєднувати серця волинян

таось вже кілька десятків років як об’єднують не лише кровні, але й професійні узи – мати та донька створили справжню династію працівників Любомльського районного відділу ДРАЦС, що на Волині.Про це повідомляє Міністерство юстиції України у фейсбуці.Майже 20 років (1982-2001) установу очолювала Валентина Луківна Абрамчук. Жінка благословила на щасливе сімейне життя сотні закоханих наречених, віддаючи їм частинку своєї любові і свого серця. Кожну реєстрацію народження вона закінчувала словами: «Нехай Господь посилає цій дитинці здоров’я та прекрасну долю!». А от кожне розірвання шлюбу Валентина Луківна сприймала як особисту сімейну драму і всіма силами намагалась відвернути подружжя від необдуманих кроків.Спостерігаючи за маминою роботою, за її відданістю обраній справі, стопами Валентини Луківни пішла і її донька Лілія. Працювати в рідному маминому відділі РАЦС жінка розпочала спеціалістом І категорії. Нині ж ось вже майже два десятиліття – очолює відділ ДРАЦС у Любомльському та Шацькому районах.«Кохання, сім’я, шлюб, народження, діти – всі ці світлі, теплі, ніжні слова асоціюються з такою установою як ДРАЦС, адже саме тут життя проходить через усі свої віхи – від початку та до кінця», – говорять Валентина та Лілія Абрамчук, пишаючись своєю роботою та сімейною династією у великій родині органів ДРАЦС України.