У луцькій аптеці-музеї – унікальне поповнення
Сьогодні, 20:40
Луцька аптека-музей поповнилась новим експонатом – сумкою фельдшера.
Про це «ВолиньUA» повідомили в адміністрації закладу.
В аптеці-музеї Злоцьких, що знаходиться у Старому місті на Драгоманова, 11, окрім виготовлення та продажу ліків, діє музей, де зберігають аптечні речі з різних періодів діяльності цього закладу.
Музей фонду поповнився сумкою фельдшера періоду середини ХХ століття, яку подарував Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги.
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Про це «ВолиньUA» повідомили в адміністрації закладу.
В аптеці-музеї Злоцьких, що знаходиться у Старому місті на Драгоманова, 11, окрім виготовлення та продажу ліків, діє музей, де зберігають аптечні речі з різних періодів діяльності цього закладу.
Музей фонду поповнився сумкою фельдшера періоду середини ХХ століття, яку подарував Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги.
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