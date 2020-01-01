вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій аптеці-музеї – унікальне поповнення

У луцькій аптеці-музеї – унікальне поповнення
Луцька аптека-музей поповнилась новим експонатом – сумкою фельдшера.

Про це «ВолиньUA» повідомили в адміністрації закладу.

В аптеці-музеї Злоцьких, що знаходиться у Старому місті на Драгоманова, 11, окрім виготовлення та продажу ліків, діє музей, де зберігають аптечні речі з різних періодів діяльності цього закладу.

Музей фонду поповнився сумкою фельдшера періоду середини ХХ століття, яку подарував Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги.
У луцькій аптеці-музеї – унікальне поповнення
У луцькій аптеці-музеї – унікальне поповнення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аптека-музей, Луцьк, Старе місто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькій аптеці-музеї – унікальне поповнення
Сьогодні, 20:40
«Трудова династія»: матір і донька вирішили поєднувати серця волинян
Сьогодні, 20:05
Луцький юрист розповів, як порушують права призовників. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
Якою буде погода на Волині у неділю, 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Якою була вулиця у Старому місті у Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО Якою була вулиця у Старому місті у Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО
11 вересень, 17:00
Старе місто у Луцьку пропонують патрулювати через збільшення кількості злочинів Старе місто у Луцьку пропонують патрулювати через збільшення кількості злочинів
02 вересень, 12:33
Старе місто декілька днів потопало у темряві: назвали причину Старе місто декілька днів потопало у темряві: назвали причину
15 серпень, 16:30
У Старому місті в Луцьку «зачистили» відоме графіті. ФОТО У Старому місті в Луцьку «зачистили» відоме графіті. ФОТО
04 серпень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькій аптеці-музеї – унікальне поповнення
Сьогодні, 20:40
 0
«Трудова династія»: матір і донька вирішили поєднувати серця волинян
Сьогодні, 20:05
 0
Луцький юрист розповів, як порушують права призовників. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
 0
Якою буде погода на Волині у неділю, 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8