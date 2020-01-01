У луцькій аптеці-музеї – унікальне поповнення





Про це



В аптеці-музеї Злоцьких, що знаходиться у Старому місті на Драгоманова, 11, окрім виготовлення та продажу ліків, діє музей, де зберігають аптечні речі з різних періодів діяльності цього закладу.



Музей фонду поповнився сумкою фельдшера періоду середини ХХ століття, яку подарував Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька аптека-музей поповнилась новим експонатом – сумкою фельдшера.Про це «ВолиньUA» повідомили в адміністрації закладу.В аптеці-музеї Злоцьких, що знаходиться у Старому місті на Драгоманова, 11, окрім виготовлення та продажу ліків, діє музей, де зберігають аптечні речі з різних періодів діяльності цього закладу.Музей фонду поповнився сумкою фельдшера періоду середини ХХ століття, яку подарував Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги.

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