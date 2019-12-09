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Синоптик прогнозує повернення тепла у найближчі вихідні

Синоптик прогнозує повернення тепла у найближчі вихідні
В Україні 3-4 жовтня буде тепла погода. Температура повітря підвищиться і впродовж дня досягатиме +19+24 градусів.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, опади ймовірні лише найближчої ночі на Лівобережжі, завтра, 3 жовтня, вдень невеликі дощі пройдуть вздовж лінії від Сумщини до Запоріжжя.

А в неділю, 4 жовтя, підійдуть невеликі локальні дощі до західних областей, проте більша частина України – без дощу.

Як зауважує синоптик, вітер залишається південно-східного напрямку, у неділю на Заході, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях посилиться до штормових поривів.

У Києві на вихідні температура повітря підвищиться у до +20+22 градусів.


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Теги: синоптики, прогноз, погода, тепло, вихідні
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