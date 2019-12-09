Синоптик прогнозує повернення тепла у найближчі вихідні
Сьогодні, 16:40
В Україні 3-4 жовтня буде тепла погода. Температура повітря підвищиться і впродовж дня досягатиме +19+24 градусів.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, опади ймовірні лише найближчої ночі на Лівобережжі, завтра, 3 жовтня, вдень невеликі дощі пройдуть вздовж лінії від Сумщини до Запоріжжя.
А в неділю, 4 жовтя, підійдуть невеликі локальні дощі до західних областей, проте більша частина України – без дощу.
Як зауважує синоптик, вітер залишається південно-східного напрямку, у неділю на Заході, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях посилиться до штормових поривів.
У Києві на вихідні температура повітря підвищиться у до +20+22 градусів.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, опади ймовірні лише найближчої ночі на Лівобережжі, завтра, 3 жовтня, вдень невеликі дощі пройдуть вздовж лінії від Сумщини до Запоріжжя.
А в неділю, 4 жовтя, підійдуть невеликі локальні дощі до західних областей, проте більша частина України – без дощу.
Як зауважує синоптик, вітер залишається південно-східного напрямку, у неділю на Заході, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях посилиться до штормових поривів.
У Києві на вихідні температура повітря підвищиться у до +20+22 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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