Синоптик прогнозує повернення тепла у найближчі вихідні

В Україні 3-4 жовтня буде тепла погода. Температура повітря підвищиться і впродовж дня досягатиме +19+24 градусів.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, опади ймовірні лише найближчої ночі на Лівобережжі, завтра, 3 жовтня, вдень невеликі дощі пройдуть вздовж лінії від Сумщини до Запоріжжя.А в неділю, 4 жовтя, підійдуть невеликі локальні дощі до західних областей, проте більша частина України – без дощу.Як зауважує синоптик, вітер залишається південно-східного напрямку, у неділю на Заході, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях посилиться до штормових поривів.У Києві на вихідні температура повітря підвищиться у до +20+22 градусів.