Рейд у маршрутках та тролейбусах Луцька: скількох «зайців» зловили. ВІДЕО

пасажирів і наявність індивідуальних засобів захисту в тролейбусах та маршрутках. П’ятьох "зайців" оштрафували.



Про це розповіла Оксана Владичко.



Контролери працювали на трьох локаціях. На зупинці "готель Україна", також перевіряли пасажирів на луцьких зупинках транспорту "ЦУМ" та "департамент Соцполітики".



Найбільше "зайців" – тих, хто не оплачує проїзд, серед молоді, - говорить контролерка Оксана Владичко. Одна з популярних відмовок:



"Я оплатив і картку віддав другу, який уже вийшов". "Зайці" просто заходять, картку прикладають, водій не має часу звертати увагу, чи оплата відбулася чи ні, сідають в кінець маршрутки і їдуть непомітно, - каже контролерка.



У Луцьку діє безготівкова оплата. Форми різні: спеціальна картка, банківська чи кюар-код у мобільному додатку. Контроль за оплатою – це обов’язок перевізника, - говорить начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов.



Попри валідатори, лучани все одно розраховуються готівкою. На сьогодні, це приблизно 30-50 % від загальних розрахунків за проїзд, - каже Володимир Степанов. Від загальної перевіреної кількості пасажирів - 10% взагалі не платять за проїзд, на них виписують штрафи. З початку січня контролери перевірили більше мільйона пасажирів. Наклали штрафів на понад 100 тисяч гривень, - начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради.



Перевізник Степана Тимощук, каже, що в його маршрутках готівкою розраховується орієнтовно 60% пасажирів.



Лучанка Юлія Яцун всюди розраховується карткою. Каже, що вже звикла до цього: "І зручно, як немає коштів на електронному рахунку, то можна карткою банківською. І не треба торкатися брудних грошей".



Під час рейду перевірили пів тисячі пасажирів, п’ятьох оштрафували, - розповіла контролерка Оксана Владичко.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перевірили оплату проїздуП’ятьох "зайців" оштрафували.Про це розповіла "Суспільному" контролеркаКонтролери працювали на трьох локаціях. На зупинці "готель Україна", також перевіряли пасажирів на луцьких зупинках транспорту "ЦУМ" та "департамент Соцполітики".Найбільше "зайців" – тих, хто не оплачує проїзд, серед молоді, - говорить контролерка Оксана Владичко. Одна з популярних відмовок:"Я оплатив і картку віддав другу, який уже вийшов". "Зайці" просто заходять, картку прикладають, водій не має часу звертати увагу, чи оплата відбулася чи ні, сідають в кінець маршрутки і їдуть непомітно, - каже контролерка.У Луцьку діє безготівкова оплата. Форми різні: спеціальна картка, банківська чи кюар-код у мобільному додатку. Контроль за оплатою – це обов’язок перевізника, - говорить начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської радиПопри валідатори, лучани все одно розраховуються готівкою. На сьогодні, це приблизно 30-50 % від загальних розрахунків за проїзд, - каже Володимир Степанов. Від загальної перевіреної кількості пасажирів - 10% взагалі не платять за проїзд, на них виписують штрафи. З початку січня контролери перевірили більше мільйона пасажирів. Наклали штрафів на понад 100 тисяч гривень, - начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради.Перевізник Степана Тимощук, каже, що в його маршрутках готівкою розраховується орієнтовно 60% пасажирів.Лучанкавсюди розраховується карткою. Каже, що вже звикла до цього: "І зручно, як немає коштів на електронному рахунку, то можна карткою банківською. І не треба торкатися брудних грошей".Під час рейду перевірили пів тисячі пасажирів, п’ятьох оштрафували, - розповіла контролерка Оксана Владичко.

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