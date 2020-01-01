На Волині молодик на Audi врізався в авто поліцейських і втік з місця аварії
Сьогодні, 17:13
У Камені-Каширському сьогодні вночі по вулиці Ковельській водій в’їхав в автомобіль поліцейських.
Зазначається, що поліцейські, перебуваючи у добовому наряді, рухалися службовим автомобілем Nissan-Patrol у режимі патрулювання із увімкненими проблисковими маячками, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На вулиці Ковельській в авто поліцейських врізався невідомий водій на автомобілі Audi, який спочатку втік з місця ДТП.
Внаслідок автопригоди один співробітник поліції отримав тілесні ушкодження.
Правоохоронці вставили особу водія-правопорушника. Ним виявився 25-річний житель с. Брониця Камінь-Каширського району. Його доставили у місцевий відділок поліції.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Зазначається, що поліцейські, перебуваючи у добовому наряді, рухалися службовим автомобілем Nissan-Patrol у режимі патрулювання із увімкненими проблисковими маячками, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На вулиці Ковельській в авто поліцейських врізався невідомий водій на автомобілі Audi, який спочатку втік з місця ДТП.
Внаслідок автопригоди один співробітник поліції отримав тілесні ушкодження.
Правоохоронці вставили особу водія-правопорушника. Ним виявився 25-річний житель с. Брониця Камінь-Каширського району. Його доставили у місцевий відділок поліції.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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