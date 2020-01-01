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На Волині молодик на Audi врізався в авто поліцейських і втік з місця аварії

На Волині молодик на Audi врізався в авто поліцейських і втік з місця аварії
У Камені-Каширському сьогодні вночі по вулиці Ковельській водій в’їхав в автомобіль поліцейських.

Зазначається, що поліцейські, перебуваючи у добовому наряді, рухалися службовим автомобілем Nissan-Patrol у режимі патрулювання із увімкненими проблисковими маячками, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На вулиці Ковельській в авто поліцейських врізався невідомий водій на автомобілі Audi, який спочатку втік з місця ДТП.

Внаслідок автопригоди один співробітник поліції отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці вставили особу водія-правопорушника. Ним виявився 25-річний житель с. Брониця Камінь-Каширського району. Його доставили у місцевий відділок поліції.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: поліція, ДТП, Камінь-Каширський
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