У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО
Сьогодні, 17:37
У четвер, в ніч на 1 жовтня, відбувся вибух невідомого предмету у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду, у результаті якого виявили пошкодження фасаду будівлі.
Про це пише пресслужба суду.
За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою.
На місце події прибули працівники Солом'янського управління поліції ГУНП у Києві та вирішуЮТЬ питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за даним фактом та початку здійснення розслідування.
"Цю подію ВАКС розцінює як факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків", - йдеться у повідомлені.
Разом із тим, Вищий антикорупційний суд продовжує працювати у штатному режимі та здійснювати правосуддя.
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Про це пише пресслужба суду.
За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою.
На місце події прибули працівники Солом'янського управління поліції ГУНП у Києві та вирішуЮТЬ питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за даним фактом та початку здійснення розслідування.
"Цю подію ВАКС розцінює як факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків", - йдеться у повідомлені.
Разом із тим, Вищий антикорупційний суд продовжує працювати у штатному режимі та здійснювати правосуддя.
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У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО
Сьогодні, 17:37