У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО

У четвер, в ніч на 1 жовтня, відбувся вибух невідомого предмету у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду, у результаті якого виявили пошкодження фасаду будівлі.Про це пише пресслужба суду.За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою.На місце події прибули працівники Солом'янського управління поліції ГУНП у Києві та вирішуЮТЬ питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за даним фактом та початку здійснення розслідування."Цю подію ВАКС розцінює як факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків", - йдеться у повідомлені.Разом із тим, Вищий антикорупційний суд продовжує працювати у штатному режимі та здійснювати правосуддя.