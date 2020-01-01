вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО

У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО
У четвер, в ніч на 1 жовтня, відбувся вибух невідомого предмету у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду, у результаті якого виявили пошкодження фасаду будівлі.

Про це пише пресслужба суду.

За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою.

На місце події прибули працівники Солом'янського управління поліції ГУНП у Києві та вирішуЮТЬ питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за даним фактом та початку здійснення розслідування.

"Цю подію ВАКС розцінює як факт втручання у діяльність щодо здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов’язків", - йдеться у повідомлені.

Разом із тим, Вищий антикорупційний суд продовжує працювати у штатному режимі та здійснювати правосуддя.

У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО
У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО
У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Вищий антикорупційний суд, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, коли візьмуться за користувачів забороненої соцмережі «Вконтакте»
Сьогодні, 18:25
У Луцьку на перехресті – аварія, від удару одна з автівок перекинулась. ФОТО
Сьогодні, 17:48
У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО
Сьогодні, 17:37
На Волині молодик на Audi врізався в авто поліцейських і втік з місця аварії
Сьогодні, 17:13
Рейд у маршрутках та тролейбусах Луцька: скількох «зайців» зловили. ВІДЕО
Сьогодні, 16:57
Схожі новини
У Рівному невідомі кинули гранату у мікроавтобус. ФОТО У Рівному невідомі кинули гранату у мікроавтобус. ФОТО
25 вересень, 13:39
На київському пивзаводі стався вибух, є постраждалі. ФОТО На київському пивзаводі стався вибух, є постраждалі. ФОТО
21 вересень, 01:39
У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі У Києві стався вибух у ресторані, є постраждалі
17 вересень, 17:39
У порту Бейрута спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО У порту Бейрута спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО
10 вересень, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ігор Поліщук: «Без прийняття складних рішень неможливий успіх»*
Сьогодні, 19:09
 0
На Кравчука у Луцьку – пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 18:49
 0
Розповіли, коли візьмуться за користувачів забороненої соцмережі «Вконтакте»
Сьогодні, 18:25
 0
У Луцьку на перехресті – аварія, від удару одна з автівок перекинулась. ФОТО
Сьогодні, 17:48
 0
У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8