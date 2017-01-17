Як удосконалити схему руху транспорту у центрі Луцька: поради і аргументи експерта. ВІДЕО

Луцьк – доволі комфортне у плані транспорту та доїзду місто. Утім, і водії, і пішоходи точно неодноразово на собі відчували те, що рух саме у центрі міста – хаотичний.Зокрема, усі водії, виїжджаючи з вулиці Винниченка, точно зупинялися перед одним нерегульованим пішохідним переходом, а потім, повертаючи праворуч, зупинялися знову через декілька метрів перед наступним.Експерт у питаннях, що стосуються дорожнього руху, директор автошколи «Гудок»озвучив прості, але дієві рішення, які сприятимуть нормальному функціонуванню транспорту, дадуть можливість проїжджати центр без заторів та впевненість пішоходам у безпечному переході. Про це йдеться у відео, яке оприлюднили на сторінці автошколи «Гудок» у фейсбуці.На початку відео Богдан Романюк зауважує, що центр Луцька великою мірою не має заторів у порівнянні з центральними частинами інших міст. Феномені міста – геніальний і простий водночас. Для нормального функціонування транспорту, відсутності заторів і можливості роз’їжджатись центральне перехрестя міста спроектоване так, що в нього в’їжджає три повноцінних дороги, а виїжджає чотири. Втрапити до центру міста можна вулицями Паркова, Шевченка та проспекті Волі. Виїхати ж можна проспектом Волі, вулицями Богдана Хмельницького, Шевченка та Винниченка. Також є частина дороги на Винниченка на в’їзд, проте вона коротка і на загальний трафік не впливає.Вулиця Винниченка є дорогою з смугою для руху маршрутних транспортних засобів, яких теж дуже багато, проте саме ця дорога і є рішенням. Так як громадський транспорт дає можливість добратись в центр, не використовуючи власне авто, територій для стоянок менше, а, отже, місця для пішоходів – більше.Утім, не все ідеально.«Пішохідні переходи від ЦУМу до готелю «Україна», а також від нього до Театрального майдану неможливо проїхати. Причина у тому, що постійно з усіх сторін є пішоходи, потік яких не закінчується.Коли тролейбусу треба повернути ліворуч, це майже неможливо зробити без порушення правил дорожнього руху. Зрештою, він виїжджає він в основному, так би мовити, на авторитеті. По-іншому ніяк. Глянув в очі – дав всім зрозуміти, що транспорт великий, рогатий, належить місту і поїхав. Враховуючи мінімальну швидкість тролейбусів, це не призводить до ДТП, але правила дорожнього руку таким чином порушують регулярно», - запевняє директор автошколи.За його словами, такий роз’їзд транспорту перетворює місто в центральній країні Європи на провінцію в Індії, де всі просто сигналять, кричать один на одного і проїжджають складні незрозумілі розв’язки за принципом взаємоввічливості.Тож Богдан Романюк пропонує перенести світлофор зі сторони Театрального майдану на наступний стовп, і замість одного регульованого пішохідного переходу в центрі міста (перехрестя Воли-Винниченка) зробити Т-подібне регульоване перехрестя з трьома пішохідними переходами.«І не треба боятись, що воно буде великим. Воно буде просте, зрозуміле середньостатистичному, навіть втомленому і навіть не місцевому водію. А головне – буде роз’їжджатись за загальними правилами. Легко, просто і не дорого», - запевняє експерт.Є ще одне аварійне, небезпечне і просто незручне перехрестя в центрі Луцька. Це – перехрестя пр. Волі – вул. Шевченка – вул. Богдана Хмельницького.З боку вулиці Шевченка – тут постійні затори.«Воно й не дивно, тут знак «дати дорогу» і головна повертає. Але не все так просто. В свідомості наших водіїв, якщо головна дорога змінює свій напрямок, дуже багато людей не вважає за потрібне вмикати вказівник повороту. У цьому випадку водії просто чекають, доки не стане зрозуміло, куди поїде авто. Це затягує процес, в деяких випадках навіть критично.Як бачимо, деякі люди навіть при русі прямо вмикають правий вказівник повороту, і це при наявності повороту на право. Виходить так: вмикаємо направо – їдемо прямо, їдемо на ліво – нікому нічого не кажемо. І тут ви мене спитаєте: Богдан, для чого ти нам це розповідаєш. Це перехрестя з давніх-давен небезпечне, тут і дорогу розширювали, і односторонній рух продовжили, і виїзд зробили швидкісним її діагональним», – розповідає Богдан Романюк.Він пропонує рішення і у цій ситуації.«Все просто: на цьому перехресті потрібні два знаки, трішки фарби – і все запрацює. Лівий ряд – поворот ліворуч на Богдана Хмельницького. Правий ряд – рух прямо на вул. Шевченка і заїзд в двір. Це дасть можливість на 2-3 секунди раніше розуміти наміри водія на головній дорозі, а отже пропускна спроможність цього перехрестя виросте, якщо не в рази то просто суттєво», - зауважує директор автошколи «Гудок».Він наголошує, що правильно організований дорожній рух збереже не тільки нерви водіїв та пішоходів, а й їхній час, гроші, здоров’я і, можливо, життя.