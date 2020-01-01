У Луцьку на перехресті – аварія, від удару одна з автівок перекинулась. ФОТО
Сьогодні, 17:48
У Луцьку зіткнулось два автомобілі, в результаті чого один з них перекинувся.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився о 16 години на перехресті вулиць Хурсенка та Казакова. Один з водіїв не пропустив іншого, в результаті чого зіткнулися автомобіль Renault кур’єрської служби «Міст Експрес» та легковик Dacia.
Від удару легковика відкинуло в сторону і він перекинувся. На місці працює поліція, подробиці – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився о 16 години на перехресті вулиць Хурсенка та Казакова. Один з водіїв не пропустив іншого, в результаті чого зіткнулися автомобіль Renault кур’єрської служби «Міст Експрес» та легковик Dacia.
Від удару легковика відкинуло в сторону і він перекинувся. На місці працює поліція, подробиці – згодом.
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