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У Луцьку на перехресті – аварія, від удару одна з автівок перекинулась. ФОТО

У Луцьку на перехресті – аварія, від удару одна з автівок перекинулась. ФОТО
У Луцьку зіткнулось два автомобілі, в результаті чого один з них перекинувся.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився о 16 години на перехресті вулиць Хурсенка та Казакова. Один з водіїв не пропустив іншого, в результаті чого зіткнулися автомобіль Renault кур’єрської служби «Міст Експрес» та легковик Dacia.

Від удару легковика відкинуло в сторону і він перекинувся. На місці працює поліція, подробиці – згодом.

У Луцьку на перехресті – аварія, від удару одна з автівок перекинулась. ФОТО
У Луцьку на перехресті – аварія, від удару одна з автівок перекинулась. ФОТО
У Луцьку на перехресті – аварія, від удару одна з автівок перекинулась. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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