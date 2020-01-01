У Луцьку на перехресті – аварія, від удару одна з автівок перекинулась. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Інцидент трапився о 16 години на перехресті вулиць Хурсенка та Казакова. Один з водіїв не пропустив іншого, в результаті чого зіткнулися автомобіль Renault кур’єрської служби «Міст Експрес» та легковик Dacia.



Від удару легковика відкинуло в сторону і він перекинувся. На місці працює поліція, подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулось два автомобілі, в результаті чого один з них перекинувся.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився о 16 години на перехресті вулиць Хурсенка та Казакова. Один з водіїв не пропустив іншого, в результаті чого зіткнулися автомобіль Renault кур’єрської служби «Міст Експрес» та легковик Dacia.Від удару легковика відкинуло в сторону і він перекинувся. На місці працює поліція, подробиці – згодом.

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