Розповіли, коли візьмуться за користувачів забороненої соцмережі «Вконтакте»

обліку користувачів забороненої російської соцмережі "Вконтакте".



Про це повідомили в апараті Ради нацбезпеки й оборони України у відповідь на запит



"Відповідно до затвердженої Стратегії національної безпеки України протягом пів року буде розроблено нову Стратегію кібербезпеки України, а також стратегію інформаційної безпеки. Питання створення "системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" та, за необхідності, інших соцмереж, що знаходяться під контролем держави-агресора, обговорюватиметься в рамках реалізації згаданих стратегій", – йдеться у повідомленні РНБО.



У Раді нацбезпеки та оборони наголосили, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці, тому "потребує зусиль щодо нейтралізації".



"Російська соцмережа "ВКонтакте", яка перебуває під санкціями з 2017 року, є одним з інформаційно-психологічних засобів цієї гібридної війни, тому користування її ресурсами та розповсюдження відповідного російського контенту в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, що потребує нейтралізації", – зазначається у повідомленні РНБО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стратегія кібербезпеки України та стратегія інформаційної безпеки будуть затверджені протягом пів року. РНБО обіцяє обговорити в рамках стратегії кібербезпеки питанняПро це повідомили в апараті Ради нацбезпеки й оборони України у відповідь на запит Суспільного про те, яким чином здійснюватиметься цей облік."Відповідно до затвердженої Стратегії національної безпеки України протягом пів року буде розроблено нову Стратегію кібербезпеки України, а також стратегію інформаційної безпеки. Питання створення "системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" та, за необхідності, інших соцмереж, що знаходяться під контролем держави-агресора, обговорюватиметься в рамках реалізації згаданих стратегій", – йдеться у повідомленні РНБО.У Раді нацбезпеки та оборони наголосили, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці, тому "потребує зусиль щодо нейтралізації"."Російська соцмережа "ВКонтакте", яка перебуває під санкціями з 2017 року, є одним з інформаційно-психологічних засобів цієї гібридної війни, тому користування її ресурсами та розповсюдження відповідного російського контенту в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, що потребує нейтралізації", – зазначається у повідомленні РНБО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію