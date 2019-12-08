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На перехресті Гнідавська-Потебні просять встановити дорожні знаки та нанести розмітку

На перехресті Гнідавська-Потебні просять встановити дорожні знаки та нанести розмітку
На перехресті вулиць Потебні-Гнідавська, де увечері 27 вересня сталася смертельна аварія, просять встановити дорожні знаки 5.16 "напрямки руху по смугах" та нанести розмітку, яка би їх дублювала.

Відповідне прохання опублікував на платформі "Відкрите місто" Сергій Антонюк 1 жовтня.

"На Гнідавській зі сторони 14-ї гімназії знак був виламаний у ДТП більше ніж рік тому і до цього часу він не встановлений. А на Потебні знаки були дуже старі, їх зняли 5-7 років тому", - зазначив автор прохання.

На його переконання, перехрестя є непростим, тут часто стаються аварійні і конфліктні ситуації. Він пояснює це тим, що перед світлофорами є по дві смуги руху, а оскільки не вказано, з якої рухатись прямо, то часто водії одночасно їдуть і з лівої, і з правої смуги, а за перехрестям мусять втиснутися в один ряд.

Нагадаємо, 27 вересня приблизно о 22:30 трапилася ДТП за участі двох автомобілів - Volkswagen Passat та Infiniti QX 50. В ДТП постраждали троє людей, одна з них - 47-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Passat померла у кареті швидкої медичної допомоги.

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Теги: смертельна аварія, Луцьк, прохання
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