На перехресті Гнідавська-Потебні просять встановити дорожні знаки та нанести розмітку

27 вересня сталася смертельна аварія, просять встановити дорожні знаки 5.16 "напрямки руху по смугах" та нанести розмітку, яка би їх дублювала.



Відповідне прохання опублікував на Сергій Антонюк 1 жовтня.



"На Гнідавській зі сторони 14-ї гімназії знак був виламаний у ДТП більше ніж рік тому і до цього часу він не встановлений. А на Потебні знаки були дуже старі, їх зняли 5-7 років тому", - зазначив автор прохання.



На його переконання, перехрестя є непростим, тут часто стаються аварійні і конфліктні ситуації. Він пояснює це тим, що перед світлофорами є по дві смуги руху, а оскільки не вказано, з якої рухатись прямо, то часто водії одночасно їдуть і з лівої, і з правої смуги, а за перехрестям мусять втиснутися в один ряд.



Нагадаємо, 27 вересня приблизно о 22:30 трапилася ДТП за участі двох автомобілів - Volkswagen Passat та Infiniti QX 50. В ДТП постраждали троє людей, одна з них - 47-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Passat померла у кареті швидкої медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Потебні-Гнідавська, де увечері, просять встановити дорожні знаки 5.16 "напрямки руху по смугах" та нанести розмітку, яка би їх дублювала.Відповідне прохання опублікував на платформі "Відкрите місто"1 жовтня."На Гнідавській зі сторони 14-ї гімназії знак був виламаний у ДТП більше ніж рік тому і до цього часу він не встановлений. А на Потебні знаки були дуже старі, їх зняли 5-7 років тому", - зазначив автор прохання.На його переконання, перехрестя є непростим, тут часто стаються аварійні і конфліктні ситуації. Він пояснює це тим, що перед світлофорами є по дві смуги руху, а оскільки не вказано, з якої рухатись прямо, то часто водії одночасно їдуть і з лівої, і з правої смуги, а за перехрестям мусять втиснутися в один ряд.Нагадаємо, 27 вересня приблизно о 22:30 трапилася ДТП за участі двох автомобілів - Volkswagen Passat та Infiniti QX 50. В ДТП постраждали троє людей, одна з них - 47-річна пасажирка

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