На Кравчука у Луцьку – пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Як зазначили свідки події, у квартирі проживає чоловік, який зловживає спиртним. Очевидно, чоловік заснув, після цього й сталося загоряння.



На місці працюють рятувальники. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кравчука сталася пожежа у одній із квартир багатоповерхівки.Про це повідомили очевидці.Як зазначили свідки події, у квартирі проживає чоловік, який зловживає спиртним. Очевидно, чоловік заснув, після цього й сталося загоряння.На місці працюють рятувальники. Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію