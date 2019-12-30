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На Кравчука у Луцьку – пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО

На Кравчука у Луцьку – пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Кравчука сталася пожежа у одній із квартир багатоповерхівки.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначили свідки події, у квартирі проживає чоловік, який зловживає спиртним. Очевидно, чоловік заснув, після цього й сталося загоряння.

На місці працюють рятувальники. Деталі – згодом.


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Теги: пожежа, Кравчука, Луцьк, багатоповерхівка
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