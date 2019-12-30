На Кравчука у Луцьку – пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 18:49
У Луцьку на вулиці Кравчука сталася пожежа у одній із квартир багатоповерхівки.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначили свідки події, у квартирі проживає чоловік, який зловживає спиртним. Очевидно, чоловік заснув, після цього й сталося загоряння.
На місці працюють рятувальники. Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначили свідки події, у квартирі проживає чоловік, який зловживає спиртним. Очевидно, чоловік заснув, після цього й сталося загоряння.
На місці працюють рятувальники. Деталі – згодом.
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