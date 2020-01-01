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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 жовтня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

У суботу в регіоні буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У неділю в Луцьку, Маневичах, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі від +11 до +15 градусів, удень до +19…+23. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-7 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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