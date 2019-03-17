У Києві жінка 13 разів «мінувала» академію через конфлікт із донькою

У Києві 56-річна жінка менше, ніж за півроку 13 разів повідомила про фейкові мінування в столиці.Про це інформує Київська міська прокуратура.Своєю ціллю “мінерка” обрала Національну академію державного управління при президентові України. Саме сюди у період з липня 2019 до червня 2020 року 13 разів виїжджали правоохоронці, щоби перевірити сигнал про мінування.Виявилося, що жінка своїми діями намагалася домогтися звільнення з академії своєї дочки, з якою у неї був конфлікт.Результати проведеної судово-психіатричної експертизи засвідчили, що жінка є обмежено осудною.Згідно з обвинувальним актом, їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.