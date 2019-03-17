вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві жінка 13 разів «мінувала» академію через конфлікт із донькою

У Києві жінка 13 разів «мінувала» академію через конфлікт із донькою
У Києві 56-річна жінка менше, ніж за півроку 13 разів повідомила про фейкові мінування в столиці.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Своєю ціллю “мінерка” обрала Національну академію державного управління при президентові України. Саме сюди у період з липня 2019 до червня 2020 року 13 разів виїжджали правоохоронці, щоби перевірити сигнал про мінування.

Виявилося, що жінка своїми діями намагалася домогтися звільнення з академії своєї дочки, з якою у неї був конфлікт.

Результати проведеної судово-психіатричної експертизи засвідчили, що жінка є обмежено осудною.

Згідно з обвинувальним актом, їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мінування, прокуратура, Київ, академія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська громада співпрацюватиме з ВНУ
Сьогодні, 08:23
У Києві жінка 13 разів «мінувала» академію через конфлікт із донькою
Сьогодні, 07:21
В Україні планують продати 27 в’язниць
Сьогодні, 06:25
У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок
Сьогодні, 05:34
Правила грошових переказів в Україні можуть змінити
Сьогодні, 04:48
Схожі новини
У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за 246 тисяч євро. ФОТО У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за 246 тисяч євро. ФОТО
17 березень, 2019, 05:19
На хабарі викрито посадовця Департаменту державного геологічного контролю. ФОТО На хабарі викрито посадовця Департаменту державного геологічного контролю. ФОТО
26 серпень, 2016, 13:23
9 тисяч доларів хабара: на Київщині впіймали нечистого на руку митника 9 тисяч доларів хабара: на Київщині впіймали нечистого на руку митника
30 липень, 2016, 01:11
Обшукують Київську обласну прокуратуру Обшукують Київську обласну прокуратуру
21 травень, 2016, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська громада співпрацюватиме з ВНУ
Сьогодні, 08:23
 0
У Києві жінка 13 разів «мінувала» академію через конфлікт із донькою
Сьогодні, 07:21
 0
В Україні планують продати 27 в’язниць
Сьогодні, 06:25
 0
У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок
Сьогодні, 05:34
 0
Правила грошових переказів в Україні можуть змінити
Сьогодні, 04:48
 0
Медіа
відео
1/8