У Києві жінка 13 разів «мінувала» академію через конфлікт із донькою
Сьогодні, 07:21
У Києві 56-річна жінка менше, ніж за півроку 13 разів повідомила про фейкові мінування в столиці.
Про це інформує Київська міська прокуратура.
Своєю ціллю “мінерка” обрала Національну академію державного управління при президентові України. Саме сюди у період з липня 2019 до червня 2020 року 13 разів виїжджали правоохоронці, щоби перевірити сигнал про мінування.
Виявилося, що жінка своїми діями намагалася домогтися звільнення з академії своєї дочки, з якою у неї був конфлікт.
Результати проведеної судово-психіатричної експертизи засвідчили, що жінка є обмежено осудною.
Згідно з обвинувальним актом, їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
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Про це інформує Київська міська прокуратура.
Своєю ціллю “мінерка” обрала Національну академію державного управління при президентові України. Саме сюди у період з липня 2019 до червня 2020 року 13 разів виїжджали правоохоронці, щоби перевірити сигнал про мінування.
Виявилося, що жінка своїми діями намагалася домогтися звільнення з академії своєї дочки, з якою у неї був конфлікт.
Результати проведеної судово-психіатричної експертизи засвідчили, що жінка є обмежено осудною.
Згідно з обвинувальним актом, їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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