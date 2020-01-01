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На самоізоляції на Волині наразі перебуває 2 248 учнів

На самоізоляції на Волині наразі перебуває 2 248 учнів
Через виявлення випадків коронавірусної інфекції у навчальних закладах 168 учнів пішли на самоізоляцію і вчитимуться дистанційно.

Про це Суспільному повідомила заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна.

"Станом на 2 жовтня COVID-19 лабораторно підтвердили у 37 учнів та 72 працівників закладів загальної середньої освіти в області. У тому числі за останню добу хворобу виявили у трьох школярів та восьми працівників шкіл", - повідомили епідеміологи.

На самоізоляції наразі перебуває 2 248 учнів. За останню добу на самоізоляцію відправили 168 школярів. Усього в області на карантині перебуває 10 шкіл.

Нині випадки коронавірусної інфекції серед вчителів та учнів реєструють в усіх районах області. Найбільше - у містах Луцьк та Володимир-Волинський, а також у Луцькому районі. Серед працівників шкіл найбільше випадків фіксують у Луцьку та Нововолинську.

Зі слів Тетяни Соломіної, школярі одужують, тому показник захворюваності не є сталим. Нагадаємо, станом на 30 вересня 11 навчальних закладів в області працювали дистанційно.

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Теги: школа, самоізоляція, коронавірус
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