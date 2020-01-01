На самоізоляції на Волині наразі перебуває 2 248 учнів





Про це Тетяна Соломіна.



"Станом на 2 жовтня COVID-19 лабораторно підтвердили у 37 учнів та 72 працівників закладів загальної середньої освіти в області. У тому числі за останню добу хворобу виявили у трьох школярів та восьми працівників шкіл", - повідомили епідеміологи.



На самоізоляції наразі перебуває 2 248 учнів. За останню добу на самоізоляцію відправили 168 школярів. Усього в області на карантині перебуває 10 шкіл.



Нині випадки коронавірусної інфекції серед вчителів та учнів реєструють в усіх районах області. Найбільше - у містах Луцьк та Володимир-Волинський, а також у Луцькому районі. Серед працівників шкіл найбільше випадків фіксують у Луцьку та Нововолинську.



Зі слів Тетяни Соломіної, школярі одужують, тому показник захворюваності не є сталим. Нагадаємо, станом на 30 вересня 11 навчальних закладів в області працювали дистанційно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через виявлення випадків коронавірусної інфекції у навчальних закладах 168 учнів пішли на самоізоляцію і вчитимуться дистанційно.Про це Суспільному повідомила заступниця начальника обласного управління освіти"Станом на 2 жовтня COVID-19 лабораторно підтвердили у 37 учнів та 72 працівників закладів загальної середньої освіти в області. У тому числі за останню добу хворобу виявили у трьох школярів та восьми працівників шкіл", - повідомили епідеміологи.На самоізоляції наразі перебуває 2 248 учнів. За останню добу на самоізоляцію відправили 168 школярів. Усього в області на карантині перебуває 10 шкіл.Нині випадки коронавірусної інфекції серед вчителів та учнів реєструють в усіх районах області. Найбільше - у містах Луцьк та Володимир-Волинський, а також у Луцькому районі. Серед працівників шкіл найбільше випадків фіксують у Луцьку та Нововолинську.Зі слів Тетяни Соломіної, школярі одужують, тому показник захворюваності не є сталим. Нагадаємо, станом на 30 вересня 11 навчальних закладів в області працювали дистанційно.

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