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Зеленський присвоїв почесні звання освітянам з Волині

Зеленський присвоїв почесні звання освітянам з Волині
З нагоди Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський відзначив двох освітян з Волині.

Про це йдеться в указі Президента України від 30 вересня 2020 року.

Зокрема, учительці Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради Козік Наталії Олександрівні присвоїли звання "Заслужений вчитель України".

Також звання "Заслужений працівник освіти України" присвоїли проректорові Луцького національного технічного університету Талаху Валентину Івановичу.

Як йдеться в указі, нагороди надали за "значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм".

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Теги: освітяни, указ, звання, заслужений
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