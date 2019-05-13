Зеленський присвоїв почесні звання освітянам з Волині

Володимир Зеленський відзначив двох освітян з Волині.



Про це йдеться в



Зокрема, учительці Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради Козік Наталії Олександрівні присвоїли звання "Заслужений вчитель України".



Також звання "Заслужений працівник освіти України" присвоїли проректорові Луцького національного технічного університету Талаху Валентину Івановичу.



Як йдеться в указі, нагороди надали за "значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм".

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