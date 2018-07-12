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В Україні планують продати 27 в’язниць

В Україні планують продати 27 в’язниць
В Україні хочуть продати 27 в’язниць. Приміщення перебувають у законсервованому стані і вже два роки не використовуються. Водночас їхнє фінансування триває.

Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, пишуть Факти.

Такі об’єкти, наприклад, розташовані в Ірпені, Львові та Одесі. Нині це питання у Мін’юсті обговорюють з Фондом держмайна. Продаватимуть в’язниці через систему ProZorro.

"Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до Фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином визначить покупця, за найкращою ціною, звичайно", – повідомила Олена Висоцька.

Отримані гроші планують частково направити до бюджету України.

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Теги: в'язниця, продаж, гроші
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