В Україні планують продати 27 в’язниць
Сьогодні, 06:25
В Україні хочуть продати 27 в’язниць. Приміщення перебувають у законсервованому стані і вже два роки не використовуються. Водночас їхнє фінансування триває.
Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, пишуть Факти.
Такі об’єкти, наприклад, розташовані в Ірпені, Львові та Одесі. Нині це питання у Мін’юсті обговорюють з Фондом держмайна. Продаватимуть в’язниці через систему ProZorro.
"Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до Фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином визначить покупця, за найкращою ціною, звичайно", – повідомила Олена Висоцька.
Отримані гроші планують частково направити до бюджету України.
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Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, пишуть Факти.
Такі об’єкти, наприклад, розташовані в Ірпені, Львові та Одесі. Нині це питання у Мін’юсті обговорюють з Фондом держмайна. Продаватимуть в’язниці через систему ProZorro.
"Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до Фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином визначить покупця, за найкращою ціною, звичайно", – повідомила Олена Висоцька.
Отримані гроші планують частково направити до бюджету України.
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