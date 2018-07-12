В Україні планують продати 27 в’язниць





Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, пишуть



Такі об’єкти, наприклад, розташовані в Ірпені, Львові та Одесі. Нині це питання у Мін’юсті обговорюють з Фондом держмайна. Продаватимуть в’язниці через систему ProZorro.



"Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до Фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином визначить покупця, за найкращою ціною, звичайно", – повідомила Олена Висоцька.



Отримані гроші планують частково направити до бюджету України.

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