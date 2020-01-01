Пожежі на Луганщині: з’явилось відео, як бойовик підпалює суху траву





Відео оприлюднили на сторінці благодійного фонду "Повернись живим", пишуть



У фонді повідомили, що вогонь знищив чимало військового обладнання – квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю та багато іншого.



"Це відео нам надали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині. На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців.



Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. До того ж ворог використовував трасувальні кулі. Тому Луганщина палає вже третій день. При цьому, найскладніше обставини склалися саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев’ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані.



Військові пліч-о-пліч з рятувальниками й далі воюють з вогнем. Та рахують збитки. Квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю – це тільки верхівка, неповний список того, що згоріло", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військові зафільмували факт підпалу окупантами сухостою на Луганщині.Відео оприлюднили на сторінці благодійного фонду "Повернись живим", пишуть Факти . На ньому чітко видно, як терорист підпалює суху траву неподалік українських позицій.У фонді повідомили, що вогонь знищив чимало військового обладнання – квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю та багато іншого."Це відео нам надали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині. На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців.Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. До того ж ворог використовував трасувальні кулі. Тому Луганщина палає вже третій день. При цьому, найскладніше обставини склалися саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев’ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані.Військові пліч-о-пліч з рятувальниками й далі воюють з вогнем. Та рахують збитки. Квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю – це тільки верхівка, неповний список того, що згоріло", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію