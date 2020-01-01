Пожежі на Луганщині: з’явилось відео, як бойовик підпалює суху траву
Сьогодні, 22:29
Українські військові зафільмували факт підпалу окупантами сухостою на Луганщині.
Відео оприлюднили на сторінці благодійного фонду "Повернись живим", пишуть Факти. На ньому чітко видно, як терорист підпалює суху траву неподалік українських позицій.
У фонді повідомили, що вогонь знищив чимало військового обладнання – квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю та багато іншого.
"Це відео нам надали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині. На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців.
Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. До того ж ворог використовував трасувальні кулі. Тому Луганщина палає вже третій день. При цьому, найскладніше обставини склалися саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев’ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані.
Військові пліч-о-пліч з рятувальниками й далі воюють з вогнем. Та рахують збитки. Квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю – це тільки верхівка, неповний список того, що згоріло", - йдеться в дописі.
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Відео оприлюднили на сторінці благодійного фонду "Повернись живим", пишуть Факти. На ньому чітко видно, як терорист підпалює суху траву неподалік українських позицій.
У фонді повідомили, що вогонь знищив чимало військового обладнання – квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю та багато іншого.
"Це відео нам надали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині. На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців.
Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. До того ж ворог використовував трасувальні кулі. Тому Луганщина палає вже третій день. При цьому, найскладніше обставини склалися саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев’ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані.
Військові пліч-о-пліч з рятувальниками й далі воюють з вогнем. Та рахують збитки. Квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю – це тільки верхівка, неповний список того, що згоріло", - йдеться в дописі.
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