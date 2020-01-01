Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Віталієм Волосюком зібрали речі, одяг та взуття для дітей, які волею долі опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації.



Про це інформують на сайті



"Такі акції виховують у дітей співчуття, повагу, доброту та милосердя до своїх ровесників, які зараз не мають свого дому, родини", – переконаний Віталій Власюк.



Подякував учням та їх класному керівникові за гарну ініціативу і перший заступник міського голови Михайло Гетьман. А працівники служби у справах дітей уже передали речі у центр та завезли туди і солодощі. Директор закладу Галина Йовик щиро пораділа, що у Ковелі є такі школярі, які уміють творити добро.



А п’ятикласники закликають учнів навчальних закладів міста підтримати гарні починання та продовжити естафету добрих справ, адже завжди комусь необхідна допомога.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках акції «Естафета добрих справ» учні 5-Г класу ЗОШ № 10 міста Ковеля разом зі своїм наставникомзібрали речі, одяг та взуття для дітей, які волею долі опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації.Про це інформують на сайті Ковельської міської ради "Такі акції виховують у дітей співчуття, повагу, доброту та милосердя до своїх ровесників, які зараз не мають свого дому, родини", – переконаний Віталій Власюк.Подякував учням та їх класному керівникові за гарну ініціативу і перший заступник міського голови. А працівники служби у справах дітей уже передали речі у центр та завезли туди і солодощі. Директор закладущиро пораділа, що у Ковелі є такі школярі, які уміють творити добро.А п’ятикласники закликають учнів навчальних закладів міста підтримати гарні починання та продовжити естафету добрих справ, адже завжди комусь необхідна допомога.

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