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Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах
У рамках акції «Естафета добрих справ» учні 5-Г класу ЗОШ № 10 міста Ковеля разом зі своїм наставником Віталієм Волосюком зібрали речі, одяг та взуття для дітей, які волею долі опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

"Такі акції виховують у дітей співчуття, повагу, доброту та милосердя до своїх ровесників, які зараз не мають свого дому, родини", – переконаний Віталій Власюк.

Подякував учням та їх класному керівникові за гарну ініціативу і перший заступник міського голови Михайло Гетьман. А працівники служби у справах дітей уже передали речі у центр та завезли туди і солодощі. Директор закладу Галина Йовик щиро пораділа, що у Ковелі є такі школярі, які уміють творити добро.

А п’ятикласники закликають учнів навчальних закладів міста підтримати гарні починання та продовжити естафету добрих справ, адже завжди комусь необхідна допомога.

Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

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Теги: Ковель, школярі, допомога, реабілітація
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