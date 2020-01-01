На Волині п'яна жінка вдарила патрульну кулаком в обличчя





Про це пише



Коли патрульні попросили водія пред’явити документи, то його пасажирка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, розпочала з ними словесний конфлікт через незаконну, на її думку, зупинку транспортного засобу. Вона стверджувала, що саме вона керувала машиною. На законні вимоги поліцейських заспокоїтись, почала активно розмахувати руками.



Інспекторка поліції попередила, що застосує кайданки, та взяла п’яну пасажирку за зап’ястя правої руки. Остання в цей момент вдарила її кулаком в обличчя, чим завдала легких тілесних ушкоджень.



За даним фактом відкрили кримінальне провадження.



У судовому засіданні 40-річна ковельчанка свою провин визнала повністю.



Ковельський міськрайонний суд призначив їй покарання у виді позбавлення волі на 2 роки з однорічним випробувальним терміном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пізно ввечері 26 червня працівники патрульної поліції у Ковелі на вулиці Богдана Хмельницького зупинили автомобіль марки «ВАЗ 2108», який рухався з порушенням правил дорожнього руху.Про це пише Ковель медіа Коли патрульні попросили водія пред’явити документи, то його пасажирка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, розпочала з ними словесний конфлікт через незаконну, на її думку, зупинку транспортного засобу. Вона стверджувала, що саме вона керувала машиною. На законні вимоги поліцейських заспокоїтись, почала активно розмахувати руками.Інспекторка поліції попередила, що застосує кайданки, та взяла п’яну пасажирку за зап’ястя правої руки. Остання в цей момент вдарила її кулаком в обличчя, чим завдала легких тілесних ушкоджень.За даним фактом відкрили кримінальне провадження.У судовому засіданні 40-річна ковельчанка свою провин визнала повністю.Ковельський міськрайонний суд призначив їй покарання у виді позбавлення волі на 2 роки з однорічним випробувальним терміном.

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