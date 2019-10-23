У навчальних закладах Володимира-Волинського встановлюють індивідуальні теплові пункти

Сергій Коба.



Про це повідомили в управлінні освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, пише



Індивідуальні теплові пункти (ІТП) обладнають в Центрі позашкільної освіти, дитячому навчальному закладі №2 «Казка» та закладі дошкільної освіти №7 «Волиняночка».



Зі слів начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Вячеслава Петрука, встановлення теплових пунктів допоможе рівномірно розподілити тепло в будівлях з врахуванням витрат на його споживання. Сучасні теплові пункти допоможуть раціонально використовувати кошти на оплату комунальних послуг.



«Продовжуємо цілеспрямовану роботу в напрямку енергозбереження. ІТП дозволять економно витрачати енергоресурси, регулюючи відпуск теплової енергії. Завдяки проведеним роботам діти та працівники почуватимуться комфортно у приміщеннях. Ми, в свою чергу, зможемо забезпечити комфортну температуру для дітей та працівників навчальних закладів протягом опалювального сезону, економлячи при цьому на тепловій енергії», – зазначив Вячеслав Петрук.



За позитивного результату механізму енергосервісу у Володимир-Волинській міській раді розглянуть можливість впровадження такої економії і в інших закладах міста.





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