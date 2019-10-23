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У навчальних закладах Володимира-Волинського встановлюють індивідуальні теплові пункти

У навчальних закладах Володимира-Волинського встановлюють індивідуальні теплові пункти
В освітніх закладах Володимира-Волинського в рамках підготовки до опалювального сезону встановлюють сучасні теплові пункти, які економлять теплову енергію на 30%. Ініціював залучення інвестицій для енергоефективності голова бюджетної комісії Володимир-Волинської міської ради Сергій Коба.

Про це повідомили в управлінні освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, пише Княжий Град.

Індивідуальні теплові пункти (ІТП) обладнають в Центрі позашкільної освіти, дитячому навчальному закладі №2 «Казка» та закладі дошкільної освіти №7 «Волиняночка».

Зі слів начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Вячеслава Петрука, встановлення теплових пунктів допоможе рівномірно розподілити тепло в будівлях з врахуванням витрат на його споживання. Сучасні теплові пункти допоможуть раціонально використовувати кошти на оплату комунальних послуг.

«Продовжуємо цілеспрямовану роботу в напрямку енергозбереження. ІТП дозволять економно витрачати енергоресурси, регулюючи відпуск теплової енергії. Завдяки проведеним роботам діти та працівники почуватимуться комфортно у приміщеннях. Ми, в свою чергу, зможемо забезпечити комфортну температуру для дітей та працівників навчальних закладів протягом опалювального сезону, економлячи при цьому на тепловій енергії», – зазначив Вячеслав Петрук.

За позитивного результату механізму енергосервісу у Володимир-Волинській міській раді розглянуть можливість впровадження такої економії і в інших закладах міста.

У навчальних закладах Володимира-Волинського встановлюють індивідуальні теплові пункти
У навчальних закладах Володимира-Волинського встановлюють індивідуальні теплові пункти
У навчальних закладах Володимира-Волинського встановлюють індивідуальні теплові пункти

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Теги: Володимир-Волинський, ІТП, опалювальний сезон
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