У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок





Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише



Замовником є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.



Поточний ремонт першого Малоомелянівського провулку повинні провести за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість послуги – 449 тисяч гривень. Аукціон запланували на 5 жовтня цього року.



Закінчити ремонт провулку повинні до 30 листопада цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують відремонтувати перший Малоомелянівський провулок.Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Луцьк Замовником є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.Поточний ремонт першого Малоомелянівського провулку повинні провести за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість послуги – 449 тисяч гривень. Аукціон запланували на 5 жовтня цього року.Закінчити ремонт провулку повинні до 30 листопада цього року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію