вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок

У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок
У Луцьку планують відремонтувати перший Малоомелянівський провулок.

Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Луцьк.

Замовником є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Поточний ремонт першого Малоомелянівського провулку повинні провести за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість послуги – 449 тисяч гривень. Аукціон запланували на 5 жовтня цього року.

Закінчити ремонт провулку повинні до 30 листопада цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Малоомелянівський провулок, ремонт, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок
Сьогодні, 05:34
Правила грошових переказів в Україні можуть змінити
Сьогодні, 04:48
Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах
Сьогодні, 03:07
У Луцьку відбудеться хода на підтримку дітей з ДЦП
Сьогодні, 02:15
Вчитель зацькував: на Одещині підліток у школі порізав собі горло ножем
Сьогодні, 01:39
Схожі новини
У Луцьку ремонтуватимуть фасад будівлі коледжу У Луцьку ремонтуватимуть фасад будівлі коледжу
29 вересень, 08:12
Ремонт дороги: на Волині оголосили тендер на понад 100 мільйонів Ремонт дороги: на Волині оголосили тендер на понад 100 мільйонів
27 вересень, 08:15
У лікарні на Волині облаштують новий кабінет комп'ютерної томографії У лікарні на Волині облаштують новий кабінет комп'ютерної томографії
22 вересень, 22:27
Будівлю райлікарні на Волині відремонтують за понад 8,5 мільйонів гривень Будівлю райлікарні на Волині відремонтують за понад 8,5 мільйонів гривень
20 вересень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок
Сьогодні, 05:34
 0
Правила грошових переказів в Україні можуть змінити
Сьогодні, 04:48
 0
Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах
Сьогодні, 03:07
 0
У Луцьку відбудеться хода на підтримку дітей з ДЦП
Сьогодні, 02:15
 0
Вчитель зацькував: на Одещині підліток у школі порізав собі горло ножем
Сьогодні, 01:39
 0
Медіа
відео
1/8