У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок
Сьогодні, 05:34
У Луцьку планують відремонтувати перший Малоомелянівський провулок.
Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Луцьк.
Замовником є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Поточний ремонт першого Малоомелянівського провулку повинні провести за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість послуги – 449 тисяч гривень. Аукціон запланували на 5 жовтня цього року.
Закінчити ремонт провулку повинні до 30 листопада цього року.
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Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Луцьк.
Замовником є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Поточний ремонт першого Малоомелянівського провулку повинні провести за кошти місцевого бюджету. Очікувана вартість послуги – 449 тисяч гривень. Аукціон запланували на 5 жовтня цього року.
Закінчити ремонт провулку повинні до 30 листопада цього року.
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