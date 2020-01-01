У Луцьку відбудеться хода на підтримку дітей з ДЦП
Сьогодні, 02:15
4 жовтня відбудеться флешмоб-хода на підтримку дітей з дитячим церебральним паралічем «Ми – рівні, ми - такі як усі!» з нагоди Всесвітнього дня інформування про ДЦП спільно з громадською організацією «Ресурсний центр «Кольорова капустинка».
Початок заходу – 13:00 год. Місце: майдан Площа Героїв Майдану (РАЦС, біля кованого серця), – інформує Луцька міська рада.
У межах заходу відбудеться інформування про ДЦП, всі присутні візьмуть участь у ході проспектом Молоді до піцерії «Соло», де на дітей чекатимуть розваги та частування.
Під час заходу ви матимете можливість:
- поспілкуватися з дітьми та молоддю з інвалідністю і розгледіти за хворобою людину;
- спільно провести час;
- подарувати свою посмішку людині, яка це безмежно цінує;
- продемонструвати свою підтримку;
- розказати іншим про те, що існують такі люди і їх не треба сторонитися і боятися, а з ними можна і треба цікаво проводити час разом;
- дізнатися більше про ДЦП.
Мета заходу – інформування громадськості про людей та дітей, які мають діагноз ДЦП, створення умов для їх подальшої максимальної соціалізації та якісного інклюзивного простору в межах Луцька.
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Початок заходу – 13:00 год. Місце: майдан Площа Героїв Майдану (РАЦС, біля кованого серця), – інформує Луцька міська рада.
У межах заходу відбудеться інформування про ДЦП, всі присутні візьмуть участь у ході проспектом Молоді до піцерії «Соло», де на дітей чекатимуть розваги та частування.
Під час заходу ви матимете можливість:
- поспілкуватися з дітьми та молоддю з інвалідністю і розгледіти за хворобою людину;
- спільно провести час;
- подарувати свою посмішку людині, яка це безмежно цінує;
- продемонструвати свою підтримку;
- розказати іншим про те, що існують такі люди і їх не треба сторонитися і боятися, а з ними можна і треба цікаво проводити час разом;
- дізнатися більше про ДЦП.
Мета заходу – інформування громадськості про людей та дітей, які мають діагноз ДЦП, створення умов для їх подальшої максимальної соціалізації та якісного інклюзивного простору в межах Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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