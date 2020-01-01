вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбудеться хода на підтримку дітей з ДЦП

У Луцьку відбудеться хода на підтримку дітей з ДЦП
4 жовтня відбудеться флешмоб-хода на підтримку дітей з дитячим церебральним паралічем «Ми – рівні, ми - такі як усі!» з нагоди Всесвітнього дня інформування про ДЦП спільно з громадською організацією «Ресурсний центр «Кольорова капустинка».

Початок заходу – 13:00 год. Місце: майдан Площа Героїв Майдану (РАЦС, біля кованого серця), – інформує Луцька міська рада.

У межах заходу відбудеться інформування про ДЦП, всі присутні візьмуть участь у ході проспектом Молоді до піцерії «Соло», де на дітей чекатимуть розваги та частування.

Під час заходу ви матимете можливість:

- поспілкуватися з дітьми та молоддю з інвалідністю і розгледіти за хворобою людину;
- спільно провести час;
- подарувати свою посмішку людині, яка це безмежно цінує;
- продемонструвати свою підтримку;
- розказати іншим про те, що існують такі люди і їх не треба сторонитися і боятися, а з ними можна і треба цікаво проводити час разом;
- дізнатися більше про ДЦП.

Мета заходу – інформування громадськості про людей та дітей, які мають діагноз ДЦП, створення умов для їх подальшої максимальної соціалізації та якісного інклюзивного простору в межах Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, хода, ДЦП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбудеться хода на підтримку дітей з ДЦП
Сьогодні, 02:15
Вчитель зацькував: на Одещині підліток у школі порізав собі горло ножем
Сьогодні, 01:39
В Україні почнуть виробляти санітайзер, що вбиває 99% бактерій і вірусів
Сьогодні, 00:30
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У навчальних закладах Володимира-Волинського встановлюють індивідуальні теплові пункти
02 жовтень, 23:21
Схожі новини
На Волині двоє рідних братів народились із діагнозом ДЦП На Волині двоє рідних братів народились із діагнозом ДЦП
19 січень, 10:27
На Львівщині жінка розстріляла двох маленьких доньок з рушниці і скоїла самогубство На Львівщині жінка розстріляла двох маленьких доньок з рушниці і скоїла самогубство
30 вересень, 10:54
У дитсадку на Волині – спалах гострої кишкової інфекції У дитсадку на Волині – спалах гострої кишкової інфекції
29 вересень, 15:10
Осінні канікули в школах України: назвали нові дати Осінні канікули в школах України: назвали нові дати
27 вересень, 20:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбудеться хода на підтримку дітей з ДЦП
Сьогодні, 02:15
 0
Вчитель зацькував: на Одещині підліток у школі порізав собі горло ножем
Сьогодні, 01:39
 0
В Україні почнуть виробляти санітайзер, що вбиває 99% бактерій і вірусів
Сьогодні, 00:30
 0
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У навчальних закладах Володимира-Волинського встановлюють індивідуальні теплові пункти
02 жовтень, 23:21
 0
Медіа
відео
1/8