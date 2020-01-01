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В Україні почнуть виробляти санітайзер, що вбиває 99% бактерій і вірусів

В Україні почнуть виробляти санітайзер, що вбиває 99% бактерій і вірусів
Розроблений харківськими вченими з Інституту мікробіології й імунології імені Мечникова пристрій, що перетворює звичайну воду на санітайзер з ефективністю дії 99%, почнуть виробляти серійно.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу один з розробників і CEO у проєкті IOON Андрій Мануйлов.

«Вдалося домовитися з вітчизняними виробниками, і проєкт буде суто українським. Пластикову частину робитиме одеський завод, а електроніка та кінцеве складання - за Черніговом. Виробництво невеликими партіями почнеться у листопаді. Перша партія буде від 100 до 500 штук - у залежності від того, скільки отримаємо попередніх замовлень, які вже можна робити», - розповів Мануйлов.

Про портативний пристрій, який розробники згодом назвали IOON, розповідали ще в грудні 2019-го. Технологія заснована на цільовому синтезі тривалентного срібла AgO+, воно легко реагує з іншими зарядженими частинками. Тривалентний оксид срібла руйнує бактеріальну або вірусну оболонку, порушує обмін речовин і процеси поділу (розмноження) мікробів, нагадує Мануйлов.

Беручись за розробку, вчені прагнули створити такий антисептик, який діяв би дуже швидко і потім просто зникав після розпилення, перетворюючись на воду, не був токсичним, убивав більшість бактерій і до якого бактерії не змогли б адаптуватися.

В Україні почнуть виробляти санітайзер, що вбиває 99% бактерій і вірусів

Запуску в серію передувала неабияка робота протягом останнього року. Команда стартапу виграла грант $25000 від Ukrainian Startup Found та отримала менторську підтримку від Polish-Ukrainian Startup Bridge та EO Business Incubator.

«Експерти дуже високо оцінюють наш проєкт, бо потенціал саме у технології пристрою значний. Перший наш пристрій лабораторний надрукували на 3D-принтері, і електроніку під нього ми робили самі. Тобто пристрій не мав потрібної стабільності, бо був зібраний вручну. Наприклад, після падіння міг більше не ввімкнутися. Виграний грант ми вклали в удосконалення нашого пристрою під серійне виробництво. Маємо і новий корпус, і електроніку, яку розробили інженери з українського представництва німецької компанії», - пояснює Мануйлов.

В Україні почнуть виробляти санітайзер, що вбиває 99% бактерій і вірусів

У Фейсбуці на сторінці проєкту утворилася вже своєрідна фокус-группа. Розробники цікавилися у потенційних покупців думкою і щодо зовнішнього вигляду, і щодо особливостей користування.

«Наприклад, люди цікавилися, як дізнатися, коли в картриджі закінчився ліміт і його треба замінити. Бо ж запаху в рідини ніякого немає – то це ще санітайзер чи вже просто вода? Саме тому створили мобільний додаток із прив’язкою до пристрою», - зазначає Мануйлов.

На платформу Kickstarter (сайт фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу - ред.) розробники виходять із ціною 79 доларів за один санітайзер. Для українського покупця ціну обіцяють нижчу, поки вона формується.

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Теги: санітайзер, вчені, розробка
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