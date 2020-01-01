В Україні почнуть виробляти санітайзер, що вбиває 99% бактерій і вірусів





Про це розповів кореспонденту Андрій Мануйлов.



«Вдалося домовитися з вітчизняними виробниками, і проєкт буде суто українським. Пластикову частину робитиме одеський завод, а електроніка та кінцеве складання - за Черніговом. Виробництво невеликими партіями почнеться у листопаді. Перша партія буде від 100 до 500 штук - у залежності від того, скільки отримаємо попередніх замовлень, які вже можна робити», - розповів Мануйлов.



Про портативний пристрій, який розробники згодом назвали IOON, розповідали ще в грудні 2019-го. Технологія заснована на цільовому синтезі тривалентного срібла AgO+, воно легко реагує з іншими зарядженими частинками. Тривалентний оксид срібла руйнує бактеріальну або вірусну оболонку, порушує обмін речовин і процеси поділу (розмноження) мікробів, нагадує Мануйлов.



Беручись за розробку, вчені прагнули створити такий антисептик, який діяв би дуже швидко і потім просто зникав після розпилення, перетворюючись на воду, не був токсичним, убивав більшість бактерій і до якого бактерії не змогли б адаптуватися.





Запуску в серію передувала неабияка робота протягом останнього року. Команда стартапу виграла грант $25000 від Ukrainian Startup Found та отримала менторську підтримку від Polish-Ukrainian Startup Bridge та EO Business Incubator.



«Експерти дуже високо оцінюють наш проєкт, бо потенціал саме у технології пристрою значний. Перший наш пристрій лабораторний надрукували на 3D-принтері, і електроніку під нього ми робили самі. Тобто пристрій не мав потрібної стабільності, бо був зібраний вручну. Наприклад, після падіння міг більше не ввімкнутися. Виграний грант ми вклали в удосконалення нашого пристрою під серійне виробництво. Маємо і новий корпус, і електроніку, яку розробили інженери з українського представництва німецької компанії», - пояснює Мануйлов.





У Фейсбуці на сторінці проєкту утворилася вже своєрідна фокус-группа. Розробники цікавилися у потенційних покупців думкою і щодо зовнішнього вигляду, і щодо особливостей користування.



«Наприклад, люди цікавилися, як дізнатися, коли в картриджі закінчився ліміт і його треба замінити. Бо ж запаху в рідини ніякого немає – то це ще санітайзер чи вже просто вода? Саме тому створили мобільний додаток із прив’язкою до пристрою», - зазначає Мануйлов.



На платформу Kickstarter (сайт фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу - ред.) розробники виходять із ціною 79 доларів за один санітайзер. Для українського покупця ціну обіцяють нижчу, поки вона формується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розроблений харківськими вченими з Інституту мікробіології й імунології імені Мечникова пристрій, що перетворює звичайну воду на санітайзер з ефективністю дії 99%, почнуть виробляти серійно.Про це розповів кореспонденту Укрінформу один з розробників і CEO у проєкті IOON«Вдалося домовитися з вітчизняними виробниками, і проєкт буде суто українським. Пластикову частину робитиме одеський завод, а електроніка та кінцеве складання - за Черніговом. Виробництво невеликими партіями почнеться у листопаді. Перша партія буде від 100 до 500 штук - у залежності від того, скільки отримаємо попередніх замовлень, які вже можна робити», - розповів Мануйлов.Про портативний пристрій, який розробники згодом назвали IOON, розповідали ще в грудні 2019-го. Технологія заснована на цільовому синтезі тривалентного срібла AgO+, воно легко реагує з іншими зарядженими частинками. Тривалентний оксид срібла руйнує бактеріальну або вірусну оболонку, порушує обмін речовин і процеси поділу (розмноження) мікробів, нагадує Мануйлов.Беручись за розробку, вчені прагнули створити такий антисептик, який діяв би дуже швидко і потім просто зникав після розпилення, перетворюючись на воду, не був токсичним, убивав більшість бактерій і до якого бактерії не змогли б адаптуватися.Запуску в серію передувала неабияка робота протягом останнього року. Команда стартапу виграла грант $25000 від Ukrainian Startup Found та отримала менторську підтримку від Polish-Ukrainian Startup Bridge та EO Business Incubator.«Експерти дуже високо оцінюють наш проєкт, бо потенціал саме у технології пристрою значний. Перший наш пристрій лабораторний надрукували на 3D-принтері, і електроніку під нього ми робили самі. Тобто пристрій не мав потрібної стабільності, бо був зібраний вручну. Наприклад, після падіння міг більше не ввімкнутися. Виграний грант ми вклали в удосконалення нашого пристрою під серійне виробництво. Маємо і новий корпус, і електроніку, яку розробили інженери з українського представництва німецької компанії», - пояснює Мануйлов.У Фейсбуці на сторінці проєкту утворилася вже своєрідна фокус-группа. Розробники цікавилися у потенційних покупців думкою і щодо зовнішнього вигляду, і щодо особливостей користування.«Наприклад, люди цікавилися, як дізнатися, коли в картриджі закінчився ліміт і його треба замінити. Бо ж запаху в рідини ніякого немає – то це ще санітайзер чи вже просто вода? Саме тому створили мобільний додаток із прив’язкою до пристрою», - зазначає Мануйлов.На платформу Kickstarter (сайт фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу - ред.) розробники виходять із ціною 79 доларів за один санітайзер. Для українського покупця ціну обіцяють нижчу, поки вона формується.

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