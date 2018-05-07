Вчитель зацькував: на Одещині підліток у школі порізав собі горло ножем
Сьогодні, 01:39
В Одеській області у школі 15-річний підліток Павло на третьому уроці вийшов з класу та порізав собі горло ножем, який приніс з дому.
На щастя, це побачила його однокласниця, яка і покликала на допомогу, йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
Першу допомогу йому надала медсестра, потім приїхала і швидка. Хлопця оперативно прооперували у лікарні. Медики його стан оцінюють, як стабільний.
Підліток написав дві передсмертні записки. Наче у записці йшлося про те, що винним у трагедії є вчитель хімії. До слова, інцидент стався саме під час його уроку.
Проте директор ліцею захищає підлеглого, мовляв, на вчителя хімії ніхто ніколи не скаржився, а звільняти його не будуть поки не проведуть розслідування.
Сестра постраждалого школяра Олеся Альтер зазначає, що її брат неодноразово їй розповідав про упереджене ставлення педагога.
Нацполіція розслідує кримінальну справу за статтею про доведення до самогубства.
"За попередньою інформацією, причиною такого вчинку неповнолітнього стало упереджене ставлення до нього педагога. Наразі цю інформацію, а також інші версії, перевіряють, опитують вчителів та однокласників постраждалого", – заявив керівник місцевого відділу поліції Іван Триколіч.
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На щастя, це побачила його однокласниця, яка і покликала на допомогу, йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.
Першу допомогу йому надала медсестра, потім приїхала і швидка. Хлопця оперативно прооперували у лікарні. Медики його стан оцінюють, як стабільний.
Підліток написав дві передсмертні записки. Наче у записці йшлося про те, що винним у трагедії є вчитель хімії. До слова, інцидент стався саме під час його уроку.
Проте директор ліцею захищає підлеглого, мовляв, на вчителя хімії ніхто ніколи не скаржився, а звільняти його не будуть поки не проведуть розслідування.
Сестра постраждалого школяра Олеся Альтер зазначає, що її брат неодноразово їй розповідав про упереджене ставлення педагога.
Нацполіція розслідує кримінальну справу за статтею про доведення до самогубства.
"За попередньою інформацією, причиною такого вчинку неповнолітнього стало упереджене ставлення до нього педагога. Наразі цю інформацію, а також інші версії, перевіряють, опитують вчителів та однокласників постраждалого", – заявив керівник місцевого відділу поліції Іван Триколіч.
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