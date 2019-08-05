На луцькій вулиці прокладають зливову каналізацію
Сьогодні, 11:41
Розпочали прокладання зливової каналізації на вулиці Ковельській в районі площі Злуки.
Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук у фейсбуці.
За його словами, каналізація необхідна для відведення великої кількості води з прибудинкових територій на Ковельській, 4,6, які зараз капітально ремонтують.
"Роботи триватимуть всю ніч і за оптимістичним прогнозом завершаться в першій половині дня. Поки не завершать роботи, дорога в цьому місці буде перекрита. Просимо вибачення за незручності", - зауважив Поліщук.
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Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук у фейсбуці.
За його словами, каналізація необхідна для відведення великої кількості води з прибудинкових територій на Ковельській, 4,6, які зараз капітально ремонтують.
"Роботи триватимуть всю ніч і за оптимістичним прогнозом завершаться в першій половині дня. Поки не завершать роботи, дорога в цьому місці буде перекрита. Просимо вибачення за незручності", - зауважив Поліщук.
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