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3 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

3 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У суботу, 3 жовтня, відзначають Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом.

Про це пише Главком.

Яке сьогодні релігійне свято

Церква 3 жовтня вшановує пам’ять святого Євстафія Римського – мученика, який раніше був воєначальником при імператорі Тіте і імператора Траяна. Після того, як під час полювання він побачив образ Ісуса на хресті між рогами оленя, то вирішив прийняти християнство. Після цього хрестилися два сина Євстафія і дружина.

Доля випробовувала Євстафія – його худобу помер, слуги загинули, а коли до влади прийшов імператор Адріан, то в країні стало процвітати язичництво. Оскільки Євстафій відмовився приносити жертву богам, за це він був замучений і убитий.

Народні прикмети й традиції

Вітер північний – скоро настануть холоди, а якщо вітер дме з південної сторони, то попереду буде багато теплих днів. Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а північно-східний – сильні зливи.
Павутина літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.
Багато шишок на нижніх гілках – чекай ранніх морозів. Якщо шишок більше вгорі, то, згідно з прикметами, холодним буде кінець зими.
Якщо людина народилася 3 жовтня, то її талісманом є нефрит.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.
Не варто робити подарунки у цей день.
Заборонено збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.
Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.

У суботу, 3 жовтня, іменини відзначають Михайло, Теодор, Встратій, Олег, Мислислав, Ґерард, Тереза.

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Теги: свято, прикмети
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