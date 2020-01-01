Ранок 3 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд, на Волині – 130 випадків
Сьогодні, 09:11
За останню добу в Україні виявили 4 661 випадок коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 3 жовтня сягнула 222 322.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (516) та Києві (441).
Одужали за минулу добу 2 146 людей, за весь час пандемії - 98 737.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 92 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 353.
На Волині за увесь час захворіло 8 455 людей, з них за останню добу - 130. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 174 людини, три - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (516) та Києві (441).
Одужали за минулу добу 2 146 людей, за весь час пандемії - 98 737.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 92 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 353.
На Волині за увесь час захворіло 8 455 людей, з них за останню добу - 130. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 174 людини, три - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Що за дивне слово антирекорд? І чому його так полюбили так звані "журналісти"?
Останні новини
Ранок 3 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд, на Волині – 130 випадків
Сьогодні, 09:11
Волинська громада співпрацюватиме з ВНУ
Сьогодні, 08:23