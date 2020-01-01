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Ранок 3 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд, на Волині – 130 випадків

Ранок 3 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд, на Волині – 130 випадків
За останню добу в Україні виявили 4 661 випадок коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 3 жовтня сягнула 222 322.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (516) та Києві (441).

Одужали за минулу добу 2 146 людей, за весь час пандемії - 98 737.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 92 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 353.

На Волині за увесь час захворіло 8 455 людей, з них за останню добу - 130. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 174 людини, три - за останню добу.

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Теги: коронавірус, статистика
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Коментарі 1
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Що за дивне слово антирекорд? І чому його так полюбили так звані "журналісти"?
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