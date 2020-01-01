Ранок 3 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд, на Волині – 130 випадків

За останню добу в Україні виявили 4 661 випадок коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 3 жовтня сягнула 222 322.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (516) та Києві (441).Одужали за минулу добу 2 146 людей, за весь час пандемії - 98 737.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 92 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 353.На Волині за увесь час захворіло 8 455 людей, з них за останню добу - 130. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 174 людини, три - за останню добу.