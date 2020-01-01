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Хто на Волині заробляє найбільше

Хто на Волині заробляє найбільше
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у серпні становила 9129 грн (в Україні – 11446 грн), що в 1,9 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4723 грн).

Порівняно з липнем 2020 року розмір заробітної плати зменшився на 3,8%, а проти серпня 2019 року збільшився на 4,4%, інформує ГУ статистики в області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, у сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,8–1,5 рази.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж серпня зменшилась на 0,7% і на 1 вересня 2020 року становила 42,5 млн грн, що дорівнює 2,9% фонду оплати праці, нарахованого за серпень. Вчасно не отримали заробітну плату 4,2 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, кожному з них не виплатили в середньому по 9515 грн.

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Теги: гроші, зарплата
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