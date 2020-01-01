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Без прощань і з поліцією: на Волині поховали депутата, який помер від коронавірусу

Без прощань і з поліцією: на Волині поховали депутата, який помер від коронавірусу
Попри те, що поховання відбувалось у закритому режимі, провести депутата Рожищенської міської ради Антона Богдана в останню дорогу вийшло чимало людей.

Чоловіка поховали у п'ятницю, 2 жовтня, повідомив кореспондент Район.Рожище.

Нагадаємо, Антон Богдан помер напередодні. Він лікувався від коронавірусу.

На кладовищі чергували працівники поліції, вони слідкували, аби ніхто не підходив до труни. Безпосередньо похованням займались люди у захисних костюмах.

Згодом до могили змогли підійти близькі покійного, аби віддати останню шану.
Без прощань і з поліцією: на Волині поховали депутата, який помер від коронавірусу
Без прощань і з поліцією: на Волині поховали депутата, який помер від коронавірусу
Без прощань і з поліцією: на Волині поховали депутата, який помер від коронавірусу

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Теги: похорон, коронавірус, Рожище
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