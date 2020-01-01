Без прощань і з поліцією: на Волині поховали депутата, який помер від коронавірусу

Антона Богдана в останню дорогу вийшло чимало людей.



Чоловіка поховали у п'ятницю, 2 жовтня, повідомив кореспондент



Нагадаємо,



На кладовищі чергували працівники поліції, вони слідкували, аби ніхто не підходив до труни. Безпосередньо похованням займались люди у захисних костюмах.



Згодом до могили змогли підійти близькі покійного, аби віддати останню шану.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри те, що поховання відбувалось у закритому режимі, провести депутата Рожищенської міської радив останню дорогу вийшло чимало людей.Чоловіка поховали у п'ятницю, 2 жовтня, повідомив кореспондент Район.Рожище Нагадаємо, Антон Богдан помер напередодні. Він лікувався від коронавірусу.На кладовищі чергували працівники поліції, вони слідкували, аби ніхто не підходив до труни. Безпосередньо похованням займались люди у захисних костюмах.Згодом до могили змогли підійти близькі покійного, аби віддати останню шану.

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