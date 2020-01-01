Три летальні і 130 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині на 3 жовтня
Сьогодні, 10:21
За останню добу на Волині зареєстрували 130 нових випадків захворювання на COVID-19. Померло - 3 особи ( мешканці м. Нововолинськ, Іваничівського та Рожищенського районів).
Нові випадки виявили м. Луцьк – 31, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 7, Володимир – Волинський район – 6, Горохівський район – 4, Іваничівський район – 3, Ківерцівський район – 19, Камінь-Каширський район – 7, Ковельський район – 8, Любомльський район – 12, Любешівський район – 5, Маневицький район – 4, Ратнівський район- 4, Рожищенський район –8, Турійський район – 6, Шацький район - 4.
Загалом станом на 3 жовтня в області зареєстрували 8455 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 513 у дітей та 941 у медичних працівників. Одужало 5288 осіб, з них 348 дітей та 652 медичних працівники. 174 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
•м. Луцьк – 2219 (в т. ч. 50 летальних)
•Луцький район –882 (в т. ч. 14 летальних)
•м. Нововолинськ – 617 (в т. ч. 14 летальних)
•Іваничівський район – 176 (в т. ч. 2 летальних)
•Володимир-Волинський район – 665 (в т. ч. 7 летальних)
•Горохівський район – 348 (в т. ч. 7 летальних)
•Камінь-Каширський район – 341 (в т. ч. 11 летальних)
•Ківерцівський район – 835 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 626 (в т. ч. 16 летальних)
• Локачинський район – 76
• Любомльський район – 153 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –269 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 428 ( в т. ч. 12 летальних)
• Ратнівський район – 265 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 188 (в т. ч. 4 летальних)
• Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 170 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 71 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 130 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 50867 осіб. За останню добу обстежили 691 особу.
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Нові випадки виявили м. Луцьк – 31, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 7, Володимир – Волинський район – 6, Горохівський район – 4, Іваничівський район – 3, Ківерцівський район – 19, Камінь-Каширський район – 7, Ковельський район – 8, Любомльський район – 12, Любешівський район – 5, Маневицький район – 4, Ратнівський район- 4, Рожищенський район –8, Турійський район – 6, Шацький район - 4.
Загалом станом на 3 жовтня в області зареєстрували 8455 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 513 у дітей та 941 у медичних працівників. Одужало 5288 осіб, з них 348 дітей та 652 медичних працівники. 174 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
•м. Луцьк – 2219 (в т. ч. 50 летальних)
•Луцький район –882 (в т. ч. 14 летальних)
•м. Нововолинськ – 617 (в т. ч. 14 летальних)
•Іваничівський район – 176 (в т. ч. 2 летальних)
•Володимир-Волинський район – 665 (в т. ч. 7 летальних)
•Горохівський район – 348 (в т. ч. 7 летальних)
•Камінь-Каширський район – 341 (в т. ч. 11 летальних)
•Ківерцівський район – 835 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 626 (в т. ч. 16 летальних)
• Локачинський район – 76
• Любомльський район – 153 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –269 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 428 ( в т. ч. 12 летальних)
• Ратнівський район – 265 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 188 (в т. ч. 4 летальних)
• Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 170 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 71 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 130 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 50867 осіб. За останню добу обстежили 691 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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