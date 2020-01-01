Три летальні і 130 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині на 3 жовтня

За останню добу на Волині зареєстрували 130 нових випадків захворювання на COVID-19. Померло - 3 особи ( мешканці м. Нововолинськ, Іваничівського та Рожищенського районів).Нові випадки виявили м. Луцьк – 31, Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 7, Володимир – Волинський район – 6, Горохівський район – 4, Іваничівський район – 3, Ківерцівський район – 19, Камінь-Каширський район – 7, Ковельський район – 8, Любомльський район – 12, Любешівський район – 5, Маневицький район – 4, Ратнівський район- 4, Рожищенський район –8, Турійський район – 6, Шацький район - 4.Загалом станом на 3 жовтня в області зареєстрували 8455 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 513 у дітей та 941 у медичних працівників. Одужало 5288 осіб, з них 348 дітей та 652 медичних працівники. 174 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:•м. Луцьк – 2219 (в т. ч. 50 летальних)•Луцький район –882 (в т. ч. 14 летальних)•м. Нововолинськ – 617 (в т. ч. 14 летальних)•Іваничівський район – 176 (в т. ч. 2 летальних)•Володимир-Волинський район – 665 (в т. ч. 7 летальних)•Горохівський район – 348 (в т. ч. 7 летальних)•Камінь-Каширський район – 341 (в т. ч. 11 летальних)•Ківерцівський район – 835 ( в т. ч. 16 летальних)• Ковельський район – 626 (в т. ч. 16 летальних)• Локачинський район – 76• Любомльський район – 153 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –269 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 428 ( в т. ч. 12 летальних)• Ратнівський район – 265 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 188 (в т. ч. 4 летальних)• Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 170 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 71 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 130 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 50867 осіб. За останню добу обстежили 691 особу.