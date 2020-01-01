На Волині жінка пішла в ліс збирати гриби і заблукала





Про це інформує поліція Володимира-Волинського у фейсбуці.



32-річний чоловік, житель одного із сіл Володимир–Волинського району, повідомив працівників поліції про те, що йому близько двох годин невідоме місце перебування його 29–річної дружини, з якою вони разом збирали гриби у Ворчинському лісі.



Правоохоронці прибули, спільно із працівниками лісової охорони, за викликом. Чітко скоординовані дії увінчали пошукову операцію успіхом - жінка жива та здорова повернулась додому.

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