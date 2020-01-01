вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жінка пішла в ліс збирати гриби і заблукала

На Волині жінка пішла в ліс збирати гриби і заблукала
На Волині встановили місце знаходження жінки, котра близько трьох годин блудила лісом.

Про це інформує поліція Володимира-Волинського у фейсбуці.

32-річний чоловік, житель одного із сіл Володимир–Волинського району, повідомив працівників поліції про те, що йому близько двох годин невідоме місце перебування його 29–річної дружини, з якою вони разом збирали гриби у Ворчинському лісі.

Правоохоронці прибули, спільно із працівниками лісової охорони, за викликом. Чітко скоординовані дії увінчали пошукову операцію успіхом - жінка жива та здорова повернулась додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, заблукала
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькій вулиці прокладають зливову каналізацію
Сьогодні, 11:41
На Волині жінка пішла в ліс збирати гриби і заблукала
Сьогодні, 10:48
Три летальні і 130 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині на 3 жовтня
Сьогодні, 10:21
Без прощань і з поліцією: на Волині поховали депутата, який помер від коронавірусу
Сьогодні, 09:45
Ранок 3 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд, на Волині – 130 випадків
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
Волинський лікар розповів, кому не можна їсти грибів Волинський лікар розповів, кому не можна їсти грибів
28 вересень, 11:54
В Україні зафіксували вже 60 випадків отруєння грибами В Україні зафіксували вже 60 випадків отруєння грибами
21 вересень, 05:25
Тканина майбутнього: науковці пропонують виготовляти шкіряні вироби з грибів. ФОТО Тканина майбутнього: науковці пропонують виготовляти шкіряні вироби з грибів. ФОТО
14 вересень, 05:44
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
10 вересень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцькій вулиці прокладають зливову каналізацію
Сьогодні, 11:41
 0
На Волині жінка пішла в ліс збирати гриби і заблукала
Сьогодні, 10:48
 0
Три летальні і 130 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині на 3 жовтня
Сьогодні, 10:21
 0
Без прощань і з поліцією: на Волині поховали депутата, який помер від коронавірусу
Сьогодні, 09:45
 0
Ранок 3 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд, на Волині – 130 випадків
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8