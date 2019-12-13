В Україні хочуть змінити правила грошових переказів
Сьогодні, 15:00
В Україні пропонують змінити розмір дозволеної суми грошового переказу, яку можна переказувати анонімно – без ідентифікації особи – через банківські термінали.
За новими ж правилами пропонують збільшити цю суму до 25 тис. грн. Відповідну пропозицію відображено в законопроєкті №3686, пише Главком.
Наразі в Україні діє обмеження грошового переказу сумою у 5 тисяч гривень – таку суму можна пересилати без використання карти або пред’явлення документів. Законопроєкт пропонує цю суму збільшити до 25 тисяч гривень.
Також зараз українці без довідок і підтвердження доходів можуть переказувати суму до 400 тис. грн, а банки можуть блокувати підозрілі перекази. Анонімний переказ, з точки зору законодавства, це той, який пройшов без верифікації відправника.
Варто зауважити, що збільшення анонімної суми переказу до 25 тис. грн не підтримали в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.
«На наш погляд, таке рішення не сприятиме забезпеченню ефективного контролю за потоками незаконних коштів, в тому числі, з огляду на нинішні низькі розміри мінімальної і середньої заробітної плати в Україні. Зауважимо, що в супровідних до проєкту документах відсутнє обґрунтування пропонованої суми грошового переказу», – йдеться в пояснювальній записці.
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За новими ж правилами пропонують збільшити цю суму до 25 тис. грн. Відповідну пропозицію відображено в законопроєкті №3686, пише Главком.
Наразі в Україні діє обмеження грошового переказу сумою у 5 тисяч гривень – таку суму можна пересилати без використання карти або пред’явлення документів. Законопроєкт пропонує цю суму збільшити до 25 тисяч гривень.
Також зараз українці без довідок і підтвердження доходів можуть переказувати суму до 400 тис. грн, а банки можуть блокувати підозрілі перекази. Анонімний переказ, з точки зору законодавства, це той, який пройшов без верифікації відправника.
Варто зауважити, що збільшення анонімної суми переказу до 25 тис. грн не підтримали в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.
«На наш погляд, таке рішення не сприятиме забезпеченню ефективного контролю за потоками незаконних коштів, в тому числі, з огляду на нинішні низькі розміри мінімальної і середньої заробітної плати в Україні. Зауважимо, що в супровідних до проєкту документах відсутнє обґрунтування пропонованої суми грошового переказу», – йдеться в пояснювальній записці.
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