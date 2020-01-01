У центрі Луцька через аварію немає води





Про це



У Старому місті та частково у центральній частині Луцька комунальники відключили водопостачання води через аварійну ситуацію мережі на вулиці Лесі Українки. Наразі там працює аварійна служба «Луцькводоканалу».



До кінця дня планують завершити роботи та подати воду мешканцям.

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