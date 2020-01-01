У центрі Луцька через аварію немає води
Сьогодні, 13:40
У центральній та історичній частинах міста відключили воду через аварію на мережі на вулиці Лесі Українки.
Про це «ВолиньUA» повідомили у диспетчерській службі «Луцькводоканалу».
У Старому місті та частково у центральній частині Луцька комунальники відключили водопостачання води через аварійну ситуацію мережі на вулиці Лесі Українки. Наразі там працює аварійна служба «Луцькводоканалу».
До кінця дня планують завершити роботи та подати воду мешканцям.
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Про це «ВолиньUA» повідомили у диспетчерській службі «Луцькводоканалу».
У Старому місті та частково у центральній частині Луцька комунальники відключили водопостачання води через аварійну ситуацію мережі на вулиці Лесі Українки. Наразі там працює аварійна служба «Луцькводоканалу».
До кінця дня планують завершити роботи та подати воду мешканцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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