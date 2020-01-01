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У центрі Луцька через аварію немає води

У центрі Луцька через аварію немає води
У центральній та історичній частинах міста відключили воду через аварію на мережі на вулиці Лесі Українки.

Про це «ВолиньUA» повідомили у диспетчерській службі «Луцькводоканалу».

У Старому місті та частково у центральній частині Луцька комунальники відключили водопостачання води через аварійну ситуацію мережі на вулиці Лесі Українки. Наразі там працює аварійна служба «Луцькводоканалу».

До кінця дня планують завершити роботи та подати воду мешканцям.

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Теги: вода, аварія
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