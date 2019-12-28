Автовокзал у Ковелі перекрили через підозрілу коробку
Сьогодні, 14:21
У Ковелі перекрили всі входи на автовокзал через підозрілу коробку.
Про це повідомили у поліції області.
Так, 3 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вокзалі є коробка, в якій, можливо, перебуває вибухівка.
На місце виїхали вибухотехніки, коробку вилучили. Пізніше виявилося, що вибухівки в ній не було.
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Про це повідомили у поліції області.
Так, 3 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вокзалі є коробка, в якій, можливо, перебуває вибухівка.
На місце виїхали вибухотехніки, коробку вилучили. Пізніше виявилося, що вибухівки в ній не було.
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