На дорозі Луцьк-Львів загинув пішохід





Про це інформує ГУПН у Львівській області.



Як встановили правоохоронці, 35-річний мешканець Сокальского району за кермом автомобіля «Фольксваген Поло» скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу.



Від травм, отриманих внаслідок ДТП, 41-річний місцевий мешканець помер до приїзду медиків.



За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 жовтня о 20.10 поблизу села Чистині у Кам’янка-Бузькому районі.Про це інформує ГУПН у Львівській області.Як встановили правоохоронці, 35-річний мешканець Сокальского району за кермом автомобіля «Фольксваген Поло» скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу.Від травм, отриманих внаслідок ДТП, 41-річний місцевий мешканець помер до приїзду медиків.За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію