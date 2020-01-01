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На дорозі Луцьк-Львів загинув пішохід

На дорозі Луцьк-Львів загинув пішохід
Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 жовтня о 20.10 поблизу села Чистині у Кам’янка-Бузькому районі.

Про це інформує ГУПН у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, 35-річний мешканець Сокальского району за кермом автомобіля «Фольксваген Поло» скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, 41-річний місцевий мешканець помер до приїзду медиків.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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