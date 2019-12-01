80% ліфтів у луцьких багатоповерхівках перебувають в експлуатації понад 25 років

Андрій Ткачук.



Всього працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують 700 луцьких підйомників. На капремонті 26 пасажирських ліфтів, - розповів Андрій Ткачук. З його слів, 11 підйомників зможуть запустити наступного тижня.



Скарги на несправність підйомників у луцьких багатоповерхівках надходять на "гарячу лінію" міської ради. Їх кількість за останній місяць зросла.



"Впродовж серпня на гарячу лінію надійшло 23 звернення, а відремонтували 11 ліфтів, 46 зупинили у зв'язку з закінченням терміну експлуатації. У вересні зареєстрували 48 звернень, відремонтували 15 ліфтів", - розповіла начальниця відділу міського ЦНАПу Світлана Візнюк.



Ремонтують ліфти в Луцьку на умовах співфінансування: 70% грошей з бюджету міста, решту – 30% - збирають жителі під'їзду.



"Є такі ліфти, які по 3-4 рази ремонтуються і мають понад 30 років експлуатації, а на нові - це великі суми, люди не можуть цього забезпечити", - каже заступниця директора Департаменту ЖКГ Надія Коленда.



Ремонт ліфтів відбувається після того, як пройде обстеження незалежної експертної організації. Тоді фахівці складають акт, куди вносять відомість про дефекти та пошкодження, вказують, які частини потрібно замінити, щоб далі безпечно експлуатувати ліфт.



Василь Сахарук живе у будинку по Відродження, 9. Три місяці тут не працює ліфт. 86-річний пенсіонер щодня пішки ходить на 5-ий поверх. Сусідка Василя Сахарука Лідія, говорить, що ремонтувати підйомник у їхньому будинку розпочали цими днями.



Вартість нового ліфта, каже заступниця директора Департаменту ЖКГ, орієнтовно пів мільйона гривень. Цього року з казни міста передбачили 6 мільйонів гривень на ремонт підйомників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 75-80% ліфтів у луцьких багатоповерхівках перебувають в експлуатації понад 25 років. Це граничний дозволений термін їх використання, - розповів Суспільному директор підприємства “Волиньліфт”Всього працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують 700 луцьких підйомників. На капремонті 26 пасажирських ліфтів, - розповів Андрій Ткачук. З його слів, 11 підйомників зможуть запустити наступного тижня.Скарги на несправність підйомників у луцьких багатоповерхівках надходять на "гарячу лінію" міської ради. Їх кількість за останній місяць зросла."Впродовж серпня на гарячу лінію надійшло 23 звернення, а відремонтували 11 ліфтів, 46 зупинили у зв'язку з закінченням терміну експлуатації. У вересні зареєстрували 48 звернень, відремонтували 15 ліфтів", - розповіла начальниця відділу міського ЦНАПуРемонтують ліфти в Луцьку на умовах співфінансування: 70% грошей з бюджету міста, решту – 30% - збирають жителі під'їзду."Є такі ліфти, які по 3-4 рази ремонтуються і мають понад 30 років експлуатації, а на нові - це великі суми, люди не можуть цього забезпечити", - каже заступниця директора Департаменту ЖКГРемонт ліфтів відбувається після того, як пройде обстеження незалежної експертної організації. Тоді фахівці складають акт, куди вносять відомість про дефекти та пошкодження, вказують, які частини потрібно замінити, щоб далі безпечно експлуатувати ліфт.живе у будинку по Відродження, 9. Три місяці тут не працює ліфт. 86-річний пенсіонер щодня пішки ходить на 5-ий поверх. Сусідка Василя Сахарука, говорить, що ремонтувати підйомник у їхньому будинку розпочали цими днями.Вартість нового ліфта, каже заступниця директора Департаменту ЖКГ, орієнтовно пів мільйона гривень. Цього року з казни міста передбачили 6 мільйонів гривень на ремонт підйомників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію