Волиняни боргують 660 мільйонів гривень за комуналку
Сьогодні, 04:29
У січні-серпні цього року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 2,3063 мільярда гривень. Рівень сплати становив 104,5% до нарахованої суми.
Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.
На кінець серпня волиняни заборгували 357,3 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 125 мільйонів – за постачання теплової енергії та гарячої води, 94,4 мільйона – за постачання та розподіл електричної енергії, 51,6 мільйона – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,4 мільйона – за управління багатоквартирним будинком, 11,6 мільйона – за надання послуг з вивезення побутових відходів.
Відтак сума загального боргу перевищує 660 мільйонів гривень.
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Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.
На кінець серпня волиняни заборгували 357,3 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 125 мільйонів – за постачання теплової енергії та гарячої води, 94,4 мільйона – за постачання та розподіл електричної енергії, 51,6 мільйона – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,4 мільйона – за управління багатоквартирним будинком, 11,6 мільйона – за надання послуг з вивезення побутових відходів.
Відтак сума загального боргу перевищує 660 мільйонів гривень.
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