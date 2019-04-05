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Волиняни боргують 660 мільйонів гривень за комуналку

Волиняни боргують 660 мільйонів гривень за комуналку
У січні-серпні цього року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 2,3063 мільярда гривень. Рівень сплати становив 104,5% до нарахованої суми.

Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.

На кінець серпня волиняни заборгували 357,3 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 125 мільйонів – за постачання теплової енергії та гарячої води, 94,4 мільйона – за постачання та розподіл електричної енергії, 51,6 мільйона – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,4 мільйона – за управління багатоквартирним будинком, 11,6 мільйона – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

Відтак сума загального боргу перевищує 660 мільйонів гривень.

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Теги: борг, газ, тепло, комунальні послуги
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