Вночі у луцькому дворі п'яний чоловік побив скло в чотирьох автомобілях
Сьогодні, 06:34
Раніше судимий лучанин без причини побив заднє скло в чотирьох автомобілях, які стояли у дворі будинку.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 31 травня лучанин-рецидивіст, будучи п’яним, без причини побив заднє скло в чотирьох автомобілях, які стояли у дворі будинку. Зокрема, хуліган пошкодив «Volkswagen Golf3», «Opel Vivaro», «Skoda Fabia» та «Honda Jazz». Загальна сума збитків – 14 тисяч 19 гривень.
Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.
Натомість двоє потерпілих наголосили, що вони не мають до хулігана жодних претензій морального чи фінансового характеру, та просили суд суворо його не карати.
Відтак, суд призначив раніше судимому лучанину покарання у виді трьох місяців арешту.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 31 травня лучанин-рецидивіст, будучи п’яним, без причини побив заднє скло в чотирьох автомобілях, які стояли у дворі будинку. Зокрема, хуліган пошкодив «Volkswagen Golf3», «Opel Vivaro», «Skoda Fabia» та «Honda Jazz». Загальна сума збитків – 14 тисяч 19 гривень.
Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.
Натомість двоє потерпілих наголосили, що вони не мають до хулігана жодних претензій морального чи фінансового характеру, та просили суд суворо його не карати.
Відтак, суд призначив раніше судимому лучанину покарання у виді трьох місяців арешту.
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