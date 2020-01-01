Вночі у луцькому дворі п'яний чоловік побив скло в чотирьох автомобілях





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 31 травня лучанин-рецидивіст, будучи п’яним, без причини побив заднє скло в чотирьох автомобілях, які стояли у дворі будинку. Зокрема, хуліган пошкодив «Volkswagen Golf3», «Opel Vivaro», «Skoda Fabia» та «Honda Jazz». Загальна сума збитків – 14 тисяч 19 гривень.



Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.



Натомість двоє потерпілих наголосили, що вони не мають до хулігана жодних претензій морального чи фінансового характеру, та просили суд суворо його не карати.



Відтак, суд призначив раніше судимому лучанину покарання у виді трьох місяців арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий лучанин без причини побив заднє скло в чотирьох автомобілях, які стояли у дворі будинку.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Так, 31 травня лучанин-рецидивіст, будучи п’яним, без причини побив заднє скло в чотирьох автомобілях, які стояли у дворі будинку. Зокрема, хуліган пошкодив «Volkswagen Golf3», «Opel Vivaro», «Skoda Fabia» та «Honda Jazz». Загальна сума збитків – 14 тисяч 19 гривень.Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.Натомість двоє потерпілих наголосили, що вони не мають до хулігана жодних претензій морального чи фінансового характеру, та просили суд суворо його не карати.Відтак, суд призначив раніше судимому лучанину покарання у виді трьох місяців арешту.

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