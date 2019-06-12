Лучанин взяв «срібло» на чемпіонаті України з важкої атлетики. ФОТО





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«В останній день чемпіонату України вихованець відділення важкої атлетики, Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа 3» Луцької міської ради, Владислав Ломінський (тренер ЗТУ Миронюк Микола Демидович) у ваговій категорії 96 кг виборов срібну медаль», – йдеться у повідомленні.



Піднятись на другу сходинку йому дозволив результат 235 кг за сумою двоборства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин виборов «срібло» на чемпіонаті України з важкої атлетики.Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту міськради «В останній день чемпіонату України вихованець відділення важкої атлетики, Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа 3» Луцької міської ради,(тренер ЗТУ) у ваговій категорії 96 кг виборов срібну медаль», – йдеться у повідомленні.Піднятись на другу сходинку йому дозволив результат 235 кг за сумою двоборства.

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