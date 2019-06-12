Лучанин взяв «срібло» на чемпіонаті України з важкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 00:38
Лучанин виборов «срібло» на чемпіонаті України з важкої атлетики.
Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту міськради.
«В останній день чемпіонату України вихованець відділення важкої атлетики, Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа 3» Луцької міської ради, Владислав Ломінський (тренер ЗТУ Миронюк Микола Демидович) у ваговій категорії 96 кг виборов срібну медаль», – йдеться у повідомленні.
Піднятись на другу сходинку йому дозволив результат 235 кг за сумою двоборства.
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Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту міськради.
«В останній день чемпіонату України вихованець відділення важкої атлетики, Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа 3» Луцької міської ради, Владислав Ломінський (тренер ЗТУ Миронюк Микола Демидович) у ваговій категорії 96 кг виборов срібну медаль», – йдеться у повідомленні.
Піднятись на другу сходинку йому дозволив результат 235 кг за сумою двоборства.
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