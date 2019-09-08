«Екологічна катастрофа»: на узбережжі Камчатки знайшли сотні загиблих морських тварин





Про це пише



«Сталося страшне — в наш Тихий океан на Камчатці стався витік чогось отруйного. Усе дно — мертве. Восьминоги, риба, морські зірки і їжаки — всі мертві від мису Наличево до Авачинської бухти. А це понад 40 км», — написала місцева жителька у



Очевидець події каже, що це навряд чи пов'язано зі штормом: негода в них через день, але тварин так масово не викидає на узбережжя. За словами жителів, вода біля Халактирського пляжу змінила колір і стала небезпечною для здоров'я людей.





Чому це сталося поки невідомо. Водночас 30 вересня на сайті уряду Камчатського краю повідомляли, що в районі Халактирського пляжу виявили перевищення допустимої концентрації фенолу у два рази й нафтопродуктів — у чотири рази.



У п'ятницю влада краю повідомила, що зафіксували загибель морських тварин у бухті Бабина і в Великій й Малій табірних бухтах. За попередньою версією, це сталося через скидання вод з домішками або нафтопродуктів з суден.



Міжнародна неурядова природоохоронна організація Greenpeace назвала це «екологічною катастрофою» і зажадала від Росприроднагляду, Росспоживнагляду, Міноборони та Генпрокуратури РФ розслідувати це.



«Масштаб забруднення досі не визначений, але той факт, що мертвих тварин знаходять по всьому узбережжю, підтверджує серйозність ситуації», — йдеться в їхній заяві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Північно-Курильська у Росії виявили сотні загиблих морських тварин на березі острова Парамушир.Про це пише Громадське з посиланням на місцевий телеканал АСТВ та жителів регіону.«Сталося страшне — в наш Тихий океан на Камчатці стався витік чогось отруйного. Усе дно — мертве. Восьминоги, риба, морські зірки і їжаки — всі мертві від мису Наличево до Авачинської бухти. А це понад 40 км», — написала місцева жителька у Facebook Очевидець події каже, що це навряд чи пов'язано зі штормом: негода в них через день, але тварин так масово не викидає на узбережжя. За словами жителів, вода біля Халактирського пляжу змінила колір і стала небезпечною для здоров'я людей.Чому це сталося поки невідомо. Водночас 30 вересня на сайті уряду Камчатського краю повідомляли, що в районі Халактирського пляжу виявили перевищення допустимої концентрації фенолу у два рази й нафтопродуктів — у чотири рази.У п'ятницю влада краю повідомила, що зафіксували загибель морських тварин у бухті Бабина і в Великій й Малій табірних бухтах. За попередньою версією, це сталося через скидання вод з домішками або нафтопродуктів з суден.Міжнародна неурядова природоохоронна організація Greenpeace назвала це «екологічною катастрофою» і зажадала від Росприроднагляду, Росспоживнагляду, Міноборони та Генпрокуратури РФ розслідувати це.«Масштаб забруднення досі не визначений, але той факт, що мертвих тварин знаходять по всьому узбережжю, підтверджує серйозність ситуації», — йдеться в їхній заяві.

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