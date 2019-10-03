вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Фронтера-сквер»: у Луцьку письменники висадили алею ясенів

«Фронтера-сквер»: у Луцьку письменники висадили алею ясенів
Ідея створення ясеневого скверу у центральному парк кулуьтури та відпочинку імені Лесі Українки належить письменнику та перекладачу із Ужгорода Андрію Любці.

Він бере участь у міжнародному літературному фестивалі «Фронтера», пише Наталія Малімон для газети «День».

«Фронтера-сквер» вирішили закласти не лише на пам'ять про фестиваль, а й як спогад про так званий ясен Лесі Українки. Це дерево мало понад 100 років і росло у Старому місті.

Свого часу у Старому місті в Луцьку мешкала і родина Косачів, в якій виросла майбутня Леся Українка.

Понад сто років тому у старому Луцьку була ціла ясенова алея, від неї до наших часів дожило одне дерево, а в часи Лесі Українки воно було зовсім маленьким деревцем. Тому легенда, що біля нього маленька Леся написала свій перший вірш, не витримує критики, але люди люблять таємниці і легенди. Тож коли старий ясен впав, була маса ідей, що зробити у пам'ять про нього. Ясенова ж алея у парку це хороша ідея.

Деревця для висадки надало Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«Фронтера-сквер»: у Луцьку письменники висадили алею ясенів


«Посадив у Луцьку ясен! Завжди, приїжджаючи до Луцька, заздрив Лесі Українці, бо в неї біля замку було "іменне" дерево - Лесин ясен. На жаль, буревій повалив його, тому «Фронтера» вирішила дати письменникам лопати в руки, шоб вони посадили місту нові ясени - і тепер у міському парку буде письменницький сквер "Фронтери". Як на мене, письменники мають обов'язок садити дерева, бо ж книжковий папір роблять із деревини. Тож що пішло на твої книжки - висади назад у землю!», - так написав Андрій Любка (на фото) після доброї справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ясенова алея, Фронтера, письменники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Фронтера-сквер»: у Луцьку письменники висадили алею ясенів
Сьогодні, 02:17
Українські пекарі прогнозують подорожчання хліба
Сьогодні, 01:49
Лучанин взяв «срібло» на чемпіонаті України з важкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 00:38
4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку військовим, медикам та волонтерам вручили орден «Народного героя України»
03 жовтень, 23:27
Схожі новини
Оприлюднили програму міжнародного фестивалю «Фронтера» Оприлюднили програму міжнародного фестивалю «Фронтера»
03 жовтень, 2019, 18:32
Стало відомо, хто виступатиме на «Фронтері». ПРОГРАМА Стало відомо, хто виступатиме на «Фронтері». ПРОГРАМА
27 вересень, 16:00
«Фронтера» для дорослих: у Луцьку відбудеться два заходи з грифом «18+» «Фронтера» для дорослих: у Луцьку відбудеться два заходи з грифом «18+»
24 вересень, 17:10
Український письменник Олександр Ірванець презентував у Луцьку нову збірку. ФОТО Український письменник Олександр Ірванець презентував у Луцьку нову збірку. ФОТО
20 вересень, 16:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Фронтера-сквер»: у Луцьку письменники висадили алею ясенів
Сьогодні, 02:17
 0
Українські пекарі прогнозують подорожчання хліба
Сьогодні, 01:49
 0
Лучанин взяв «срібло» на чемпіонаті України з важкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 00:38
 0
4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку військовим, медикам та волонтерам вручили орден «Народного героя України»
03 жовтень, 23:27
 0
Медіа
відео
1/8