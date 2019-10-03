«Фронтера-сквер»: у Луцьку письменники висадили алею ясенів

Андрію Любці.



Він бере участь у міжнародному літературному фестивалі «Фронтера», пише Наталія Малімон для



«Фронтера-сквер» вирішили закласти не лише на пам'ять про фестиваль, а й як спогад про так званий ясен Лесі Українки. Це дерево мало понад 100 років і росло у Старому місті.



Свого часу у Старому місті в Луцьку мешкала і родина Косачів, в якій виросла майбутня Леся Українка.



Понад сто років тому у старому Луцьку була ціла ясенова алея, від неї до наших часів дожило одне дерево, а в часи Лесі Українки воно було зовсім маленьким деревцем. Тому легенда, що біля нього маленька Леся написала свій перший вірш, не витримує критики, але люди люблять таємниці і легенди. Тож коли старий ясен впав, була маса ідей, що зробити у пам'ять про нього. Ясенова ж алея у парку це хороша ідея.



Деревця для висадки надало Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.







«Посадив у Луцьку ясен! Завжди, приїжджаючи до Луцька, заздрив Лесі Українці, бо в неї біля замку було "іменне" дерево - Лесин ясен. На жаль, буревій повалив його, тому «Фронтера» вирішила дати письменникам лопати в руки, шоб вони посадили місту нові ясени - і тепер у міському парку буде письменницький сквер "Фронтери". Як на мене, письменники мають обов'язок садити дерева, бо ж книжковий папір роблять із деревини. Тож що пішло на твої книжки - висади назад у землю!», - так написав Андрій Любка (на фото) після доброї справи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ідея створення ясеневого скверу у центральному парк кулуьтури та відпочинку імені Лесі Українки належить письменнику та перекладачу із УжгородаВін бере участь у міжнародному літературному фестивалі «Фронтера», пише Наталія Малімон для газети «День» «Фронтера-сквер» вирішили закласти не лише на пам'ять про фестиваль, а й як спогад про так званий ясен Лесі Українки. Це дерево мало понад 100 років і росло у Старому місті.Свого часу у Старому місті в Луцьку мешкала і родина Косачів, в якій виросла майбутня Леся Українка.Понад сто років тому у старому Луцьку була ціла ясенова алея, від неї до наших часів дожило одне дерево, а в часи Лесі Українки воно було зовсім маленьким деревцем. Тому легенда, що біля нього маленька Леся написала свій перший вірш, не витримує критики, але люди люблять таємниці і легенди. Тож коли старий ясен впав, була маса ідей, що зробити у пам'ять про нього. Ясенова ж алея у парку це хороша ідея.Деревця для висадки надало Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.«Посадив у Луцьку ясен! Завжди, приїжджаючи до Луцька, заздрив Лесі Українці, бо в неї біля замку було "іменне" дерево - Лесин ясен. На жаль, буревій повалив його, тому «Фронтера» вирішила дати письменникам лопати в руки, шоб вони посадили місту нові ясени - і тепер у міському парку буде письменницький сквер "Фронтери". Як на мене, письменники мають обов'язок садити дерева, бо ж книжковий папір роблять із деревини. Тож що пішло на твої книжки - висади назад у землю!», - так написав Андрій Любка (на фото) після доброї справи.

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