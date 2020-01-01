На Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху. ФОТО





Про це повідомляє



“Ось таке чудо несподівано зловили в Скадовську близько човнової станції!” – вказано у підписі до фото на Facebook.



Видно, що ця черепаха відрізняється своїм незвичайним розміром від звичайних родичів. У коментарях до знімка рибалки уточнили, що свій “улов” вони випустили назад в море близько маяка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля човнової станції в місті Скадовську на Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху, яку після фотосесії знову відпустили в море.Про це повідомляє agronews.ua “Ось таке чудо несподівано зловили в Скадовську близько човнової станції!” – вказано у підписі до фото на Facebook.Видно, що ця черепаха відрізняється своїм незвичайним розміром від звичайних родичів. У коментарях до знімка рибалки уточнили, що свій “улов” вони випустили назад в море близько маяка.

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