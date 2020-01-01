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На Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху. ФОТО

На Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху. ФОТО
Біля човнової станції в місті Скадовську на Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху, яку після фотосесії знову відпустили в море.

Про це повідомляє agronews.ua.

“Ось таке чудо несподівано зловили в Скадовську близько човнової станції!” – вказано у підписі до фото на Facebook.

Видно, що ця черепаха відрізняється своїм незвичайним розміром від звичайних родичів. У коментарях до знімка рибалки уточнили, що свій “улов” вони випустили назад в море близько маяка.

На Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху. ФОТО

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Теги: черепаха, Скадовськ, море
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