На Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху. ФОТО
Сьогодні, 03:35
Біля човнової станції в місті Скадовську на Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху, яку після фотосесії знову відпустили в море.
Про це повідомляє agronews.ua.
“Ось таке чудо несподівано зловили в Скадовську близько човнової станції!” – вказано у підписі до фото на Facebook.
Видно, що ця черепаха відрізняється своїм незвичайним розміром від звичайних родичів. У коментарях до знімка рибалки уточнили, що свій “улов” вони випустили назад в море близько маяка.
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Про це повідомляє agronews.ua.
“Ось таке чудо несподівано зловили в Скадовську близько човнової станції!” – вказано у підписі до фото на Facebook.
Видно, що ця черепаха відрізняється своїм незвичайним розміром від звичайних родичів. У коментарях до знімка рибалки уточнили, що свій “улов” вони випустили назад в море близько маяка.
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