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На Полтавщині за землю побилися депутатка та працівники сільради

На Полтавщині за землю побилися депутатка та працівники сільради
Справжні шекспірівські пристрасті кипіли у с. Коломацькому Полтавського району, де депутатка сільської ради побилася з очільником ОТГ.

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

Інцидент, за словами свідків, трапився близько 9 години ранку у приміщенні Коломацької сільради. Депутатка, говорять очевидці, прийшла до будівлі щодо передачі їй у власність 2 га місцевої землі.

«Я попросила у неї надати пакет необхідних для того документів, — розповідає землевпорядниця сільради. — Пані депутатка нічого не принесла, а продовжувала вимагати надати їй землю».

На вмовляння землевпорядниці вирішити питання мирним шляхом, зібравши необхідні документи та передавши їх на розгляд, депутатка не пристала.

Коли ж на шум прийшов голова Коломацької ОТГ Євген Почечун, то дісталося і йому. Зі слів очевидців, депутатка, зі слів землевпорядниці, кинулася на голову та подряпала йому руку й обличчя.

За словами очевидиці події, землевпорядниці, під час сутички депутатка впала і почала кричати, що її вбивають. Голова Коломацької ОТГ Євген Почечун викликав наряд поліції. Так само звернулася до правоохоронців і депутатка, яка вважає себе потерпілою.

Правоохоронці прийняли заяви у сторін, тож нині мають вивчити деталі інциденту.

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Теги: земля, бійка, депутатка
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