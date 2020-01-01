вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 4 жовтня

Курс валют у Луцьку на 4 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.38, а продаж – 28.44.

Євро при купівлі становить – 33.10, продажу – 33.18.

Курс російського рубля: купівля – 0.361, продаж – 0.366.

Щодо польського злотого, то купівля становить 7.28, продаж – 7.36.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 4 жовтня
Сьогодні, 09:07
80% ліфтів у луцьких багатоповерхівках перебувають в експлуатації понад 25 років
Сьогодні, 08:28
На Полтавщині за землю побилися депутатка та працівники сільради
Сьогодні, 07:20
Вночі у луцькому дворі п'яний чоловік побив скло в чотирьох автомобілях
Сьогодні, 06:34
Власники «євроблях» не можуть вивезти авто та платять штрафи по 170 тисяч
Сьогодні, 05:15
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 2 жовтня Курс валют у Луцьку на 2 жовтня
02 жовтень, 09:08
Курс валют у Луцьку на 1 жовтня Курс валют у Луцьку на 1 жовтня
01 жовтень, 09:18
Курс валют у Луцьку на 30 вересня Курс валют у Луцьку на 30 вересня
30 вересень, 09:16
Курс валют у Луцьку на 29 вересня Курс валют у Луцьку на 29 вересня
29 вересень, 09:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 4 жовтня
Сьогодні, 09:07
 0
80% ліфтів у луцьких багатоповерхівках перебувають в експлуатації понад 25 років
Сьогодні, 08:28
 0
На Полтавщині за землю побилися депутатка та працівники сільради
Сьогодні, 07:20
 0
Вночі у луцькому дворі п'яний чоловік побив скло в чотирьох автомобілях
Сьогодні, 06:34
 0
Власники «євроблях» не можуть вивезти авто та платять штрафи по 170 тисяч
Сьогодні, 05:15
 0
Медіа
відео
1/8