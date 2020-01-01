Курс валют у Луцьку на 4 жовтня





Євро при купівлі становить – 33.10, продажу – 33.18.



Курс російського рубля: купівля – 0.361, продаж – 0.366.



Щодо польського злотого, то купівля становить 7.28, продаж – 7.36.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.38, а продаж – 28.44.Євро при купівлі становить – 33.10, продажу – 33.18.Курс російського рубля: купівля – 0.361, продаж – 0.366.Щодо польського злотого, то купівля становить 7.28, продаж – 7.36.

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