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Показали, як у місті на Волині ремонтують тротуари. ФОТО

Показали, як у місті на Волині ремонтують тротуари. ФОТО
У Рожищі на вулиці Незалежності розпочали капітальний ремонт тротуарів (від вулиці Драгоманова до вулиці Марка Вовчка).

Про це повідомляють на сайті Рожищенської міськради.

Ремонтним роботам передувала розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та тендерної процедури, згідно з якою був визначений переможець з яким в подальшому уклали договір на виконання ремонтних робіт. Зазначимо, що вартість робіт згідно з кошторисом, становила 2,348 мільйона гривень.

Переможцем тендерних торгів визнали Товариство з обмеженою відповідальністю «Вишків-Брук», яке зобов’язалося виконати роботи на 2709 метрах квадратних за 1,622 мільйона.

Показали, як у місті на Волині ремонтують тротуари. ФОТО
Показали, як у місті на Волині ремонтують тротуари. ФОТО
Показали, як у місті на Волині ремонтують тротуари. ФОТО
Показали, як у місті на Волині ремонтують тротуари. ФОТО
Показали, як у місті на Волині ремонтують тротуари. ФОТО
Показали, як у місті на Волині ремонтують тротуари. ФОТО

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Теги: Рожище, тротуар, ремонт, бруківка
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