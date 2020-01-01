Показали, як у місті на Волині ремонтують тротуари. ФОТО
Сьогодні, 10:12
У Рожищі на вулиці Незалежності розпочали капітальний ремонт тротуарів (від вулиці Драгоманова до вулиці Марка Вовчка).
Про це повідомляють на сайті Рожищенської міськради.
Ремонтним роботам передувала розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та тендерної процедури, згідно з якою був визначений переможець з яким в подальшому уклали договір на виконання ремонтних робіт. Зазначимо, що вартість робіт згідно з кошторисом, становила 2,348 мільйона гривень.
Переможцем тендерних торгів визнали Товариство з обмеженою відповідальністю «Вишків-Брук», яке зобов’язалося виконати роботи на 2709 метрах квадратних за 1,622 мільйона.
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Про це повідомляють на сайті Рожищенської міськради.
Ремонтним роботам передувала розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та тендерної процедури, згідно з якою був визначений переможець з яким в подальшому уклали договір на виконання ремонтних робіт. Зазначимо, що вартість робіт згідно з кошторисом, становила 2,348 мільйона гривень.
Переможцем тендерних торгів визнали Товариство з обмеженою відповідальністю «Вишків-Брук», яке зобов’язалося виконати роботи на 2709 метрах квадратних за 1,622 мільйона.
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