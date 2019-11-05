Alyona Alyonа зробила тату на згадку про подорож до Луцька
Сьогодні, 19:17
Відома українська реперка Alyona Alyonа зробила тату у Луцьку.
Про це вона повідомила в Інстаграмі пише Вісник.
«Ну як же не залишити згадку на пам'ять про подорож саме в Луцьк? Малесенька! Перша на ручках!», – додала Альона.
Нагадаємо, що артистка прогулялася Луцьком. Разом із друзями вона побувала в кількох закладах громадського харчування, відвідала замок Любарта і Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.
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Про це вона повідомила в Інстаграмі пише Вісник.
«Ну як же не залишити згадку на пам'ять про подорож саме в Луцьк? Малесенька! Перша на ручках!», – додала Альона.
Нагадаємо, що артистка прогулялася Луцьком. Разом із друзями вона побувала в кількох закладах громадського харчування, відвідала замок Любарта і Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.
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