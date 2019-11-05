Alyona Alyonа зробила тату на згадку про подорож до Луцька





Про це вона повідомила в Інстаграмі пише



«Ну як же не залишити згадку на пам'ять про подорож саме в Луцьк? Малесенька! Перша на ручках!», – додала Альона.







Нагадаємо, що артистка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відома українська реперка Alyona Alyonа зробила тату у Луцьку.Про це вона повідомила в Інстаграмі пише Вісник «Ну як же не залишити згадку на пам'ять про подорож саме в Луцьк? Малесенька! Перша на ручках!», – додала Альона.Нагадаємо, що артистка прогулялася Луцьком . Разом із друзями вона побувала в кількох закладах громадського харчування, відвідала замок Любарта і Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.

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