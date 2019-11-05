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Alyona Alyonа зробила тату на згадку про подорож до Луцька

Alyona Alyonа зробила тату на згадку про подорож до Луцька
Відома українська реперка Alyona Alyonа зробила тату у Луцьку.

Про це вона повідомила в Інстаграмі пише Вісник.

«Ну як же не залишити згадку на пам'ять про подорож саме в Луцьк? Малесенька! Перша на ручках!», – додала Альона.

Alyona Alyonа зробила тату на згадку про подорож до Луцька
Alyona Alyonа зробила тату на згадку про подорож до Луцька


Нагадаємо, що артистка прогулялася Луцьком. Разом із друзями вона побувала в кількох закладах громадського харчування, відвідала замок Любарта і Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.

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Теги: реперка, Альона Альона, тату
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